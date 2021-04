A Microsoft tem andado a testar e a experimentar com as suas apps mais clássicas, como já se viu com o Paint e com o Notepad. Tem a intenção de a retirar de dentro do Windows 10 para as poder desenvolver de forma isolada.

Com alguns avanços e retrocessos, este parecia um processo parado e a aguardar melhores dias. Agora, o Paint voltou a ser visto na loja de apps da Microsoft, o que irá trazer grandes mudanças em breve para o Windows 10.

As muitas mudanças do Windows 10

Não é novidade que a Microsoft está a tentar renovar o Windows 10. Este sistema tem sofrido mudanças profundas ao longo do tempo, com algumas apps bem conhecidas a terem um tratamento que muitos poderiam considerar injusto e até pouco digno.

A verdade é que apps como o Paint ou o Notepad podem ter os seus dias contados como parte integrante do Windows 10. Esta mudança pode, na verdade, não ser negativa, ao garantir assim que podem existir desenvolvimentos mais frequentes e separados do próprio sistema.

Paint na loja de apps da Microsoft

Há algum tempo que o Paint vem sendo dado como estando prestes a sair do Windows 10, mas sempre sem qualquer garantia ou expressão. Agora, tudo parece ter ficado novamente mais claro com uma nova descoberta feita.

O mais conhecido editor de imagens do Windows 10 foi encontrado na loja de apps da Microsoft. Apesar de presente neste espaço dedicado ao Windows 10, esta app não pode ainda ser instalada diretamente no sistema operativo.

Novidades chegam em breve ao Windows 10

Esta novidade, ainda não anunciada de forma oficial, mostra que muito estará para acontecer no Windows 10. O Paint irá mesmo deixa de ser instalado diretamente como o Windows e passará a estar apenas disponível na loja de apps da Microsoft.

Não se sabe ainda quando ou como esta mudança vai acontecer. Provavelmente chegará numa próxima atualização, deixando de estar presente ao ser instalado o Windows 10 numa reinstalação do sistema operativo.