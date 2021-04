Revelada imagem da gráfica Intel Xe-HPG: será esta a GeForce RTX 3070 killer?

A Intel esteve até aqui atenta às novidades do mercado dos chips gráficos e quais os produtos que iam saindo. No entanto a fabricante norte-americana já anunciou a sua linha de GPUs Xe, com objetivo de entrar neste segmento de forma segura.

No entanto, recentemente foi revelada, de forma não oficial, uma imagem da placa gráfica Intel Xe-HPG (DG2). E estima-se que este modelo seja o concorrente direto da GeForce RTX 3070 da rival Nvidia.

Com a entrada no segmento dos chips gráficos, a Intel pretende assim levar produtos de qualidade direcionados aos computadores domésticos. Mas enquanto mais pormenores dos equipamentos não chegam através das vias oficias, há leaks que nos mostram o que estará a preparar a gigante tecnológica.

Imagem da gráfica Intel Xe-HPG revelada online

Recentemente caiu na rede online uma imagem da placa gráfica Xe-HPG (DG2) da Intel. Esta poderá ser, assim, a primeira gráfica conhecida da empresa.

A imagem foi revelada pelo youtuber Moore’s Law is Dead, conhecido por já ter acertado nalguns leaks referentes a produtos da Intel.

Segundo as informações que já foram reveladas, o chip Intel Xe-HPG contará com 512 unidades de execução, um boost clock de até 2.2 GHz, 1 GB de memória GDDR6 com interface de 256-bit. O TDP conta com 275 W e, segundo a imagem, tem uma configuração de 8 pinos + 6 pinos para energia.

Outros rumores indicam também que esta placa gráfica contará com uma performance semelhante entre à da GeForce RTX 3070 e RTX 3080. Portanto, caso ofereça uma performance ligeiramente superior à RTX 3070, mas com um preço semelhante a esta, então a Intel Xe-HPG poderá ser concorrente direta deste chip da Nvidia.

Há, no entanto, uma informação menos agradável no meio disto tudo. De acordo com o youtuber, a empresa não deverá colocar esta gráfica nas prateleiras até ao final do ano. Assim, este chip poderá chegar apenas no próximo ano de 2022, com um valor entre 200 e 300 dólares para os modelos médios.