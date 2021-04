Xupermask: Máscara de proteção COVID-19 de alta tecnologia que custa 250 euros

A máscara será um acessório de proteção contra a COVID-19 que ficará muito tempo entre a humanidade. Além das convencionais, há empresas que projetam este acessório, mas em modo tecnológico. William Adams, “Will.i.am”, rapper e fundador do Black Eyed Peas, está de volta com outro gadget que pode estar muito à frente do seu tempo. A sua mais recente criação é uma máscara facial inteligente, mas não é uma máscara qualquer!

Estamos a falar de um conjunto de tecnologias único que tem uma proteção “de outro mundo”. Já que falamos noutros mundos, saiba que esta máscara tem mão da empresa que cria os fatos espaciais para a SpaceX.

Xupermask é a super máscara contra a COVID-19

A “Xupermask”, uma colaboração com o fabricante de máscaras N95 Honeywell, designa-se como uma máscara especial com um toque espacial. Aliás, começamos logo pelo preço, estamos a falar num produto que custa 299 dólares, cerca de 250 euros.

Conforme é descrita, esta máscara é produzida parcialmente de silicone e malha atlética para um ajuste extra confortável. Além do seu conjunto de materiais de fabrico, a peça tecnológica possui LEDs, ventiladores, um sistema de filtragem HEPA não médico e até mesmo auscultadores com cancelamento de ruído.

Resumindo, é um smartphone simples que podemos prender no rosto.

É uma nova categoria.

Disse Will Lange, diretor comercial da Honeywell para equipamentos de proteção individual, conforme citado pelo The New York Times.

Um gadget de trazer na cara

O wearable foi até desenhado por Jose Fernandez, de acordo com o NYT, o designer foi o criador dos fatos espaciais da SpaceX e trabalhou em vários filmes da Marvel, incluindo “Black Panther”.

Estamos a viver em tempos de ficção científica. A pandemia veio direta de um maldito filme. Mas estamos a usar máscaras do filme do passado. Então, eu queria fazer uma máscara para encaixar na era em que estamos.

Disse Will.i.am ao Times.

O rapper comparou a forma como a máscara protege o rosto à forma como os sapatos protegem os pés. Por outras palavras, não se pode “entrar num shopping, restaurante ou avião sem sapatos” da mesma forma que não se pode entrar sem máscara.

Mas não precisa dizer a ninguém para usar sapatos.

Rematou o rapper.

E se uma máscara fizesse as duas coisas?

Segundo o que disse ao NYT, esta ideia de Will.i.am apareceu em março passado. Fora do país, o artista estava preocupado no seu regresso aos EUA. Isto é, o que o preocupava era estar dentro de um avião, cheio de pessoas, mesmo de máscara a ter de partilhar o ar com todos os que lá estavam.

O lançamento da Xupermask está previsto para o dia 8 de abril, deixando uma questão importante: não é um pouco tarde para esta novidade?

Embora a vacinação em massa esteja bem encaminhada no país, os casos ainda estão a aumentar, por culpa das novas variantes do vírus. Dependendo a quem se pergunta, fazer um investimento na máscara de 300 dólares, neste estágio final da pandemia, pode não ser a melhor ideia.

Will.i.am, no entanto, acredita que as máscaras vieram para ficar, da mesma forma que as pessoas em muitas partes da Ásia ainda usam máscaras hoje, após a epidemia de SARS em 2003.

Apesar de tudo, esta máscara pode não ter um futuro brilhante. Conforme sabemos, as ideias por vezes mirabolantes de Will.i.am, como o Pulse, por exemplo, nunca saem do papel e de um bonito filme promocional. Contudo, esta, quem sabe, pode ter pernas para andar…. caras, caras para andar!

Leia também: