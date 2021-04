Lenovo Legion Phone Duel 2: chegou o smartphone gaming de topo com dois coolers

Depois de alguns rumores e leaks, a Lenovo apresentou oficialmente o seu novo smartphone gaming. O equipamento designa-se Legion Phone Duel 2 e caracteriza-se como sendo um telefone de topo para os jogadores, equipado com dois sistemas de arrefecimento.

Para além de todas as características, este smartphone conta ainda com um design arrojado e muito interessante.

Depois que algumas fotografias do novo smartphone gaming foram reveladas antes do tempo, finalmente a marca chinesa apresentou ao mundo este seu novo membro da família.

Lenovo Legion Phone Duel 2: um fantástico smartphone gaming

A Lenovo apresentou nesta quinta-feira, 8 de abril, o seu novo smartphone Legion Phone Duel 2, direcionado para o mundo dos jogos. E uma das características que salta de imediato à vista é, sem dúvida, o seu design, sobretudo a traseira. Nesta zona, o equipamento conta com pormenores bem característicos do segmento gamer. Mas a parte central é a que tira a respiração aos mais excêntricos.

No meio da traseira, o Lenovo Legion Phone Duel 2 conta então com uma parte saliente onde se encontram dois sensores e o LED do flash. Aqui está também bem visível o logótipo de marca, com iluminação RGB e um pequeno ventilador para dissipação do calor.

Poderoso sistema de arrefecimento com duas ventoinhas

O arrefecimento é sem dúvida um dos pontos mais fortes deste telefone. O Legion Phone Duel 2 tem então um sistema de arrefecimento duplo com dois turbo-ventiladores para quando jogar por períodos mais longos de tempo.

O equipamento, como seria de prever, está pensado para o uso na horizontal, que é o que se espera de um telefone para jogadores. Para além disso, a Lenovo colocou o potente processador Snapdragon 888 no meio, de forma a que os gamers não sintam o calor nos dedos enquanto jogam.

O Legion Phone Duel 2 traz um ecrã AMOLED de 6,92 polegadas e 2460 x 1080 de resolução. Conta com uma taxa de atualização de 144 Hz e taxa de resposta ao toque de 720 Hz.

Na lateral traz quatro teclas ultrassónicas e dois pontos de toque no ecrã. Estes botões podem ser usados para ativar mais rapidamente determinadas funções no jogo, como disparos.

O smartphone gaming conta com uma enorme bateria de 5.000 mAh que oferece 10% a mais do que o seu antecessor. Traz suporte a carregamento rápido de 90W e ainda duas portas USB-C. A câmara frontal é pop-up e tem uns espantosos 44 MP.

Este Legion Phone Duel 2 estará disponível na China já em abril, mas à Europa e Ásia-Pacífico chegará em maio. O preço sugerido para o modelo de 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento com a base de carregamento sem fios começa nos 999 euros. Já a opção de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento sem o extra é de 799 euros.