Dacia Spring: Elétrico pode ser comprado em Portugal por 13 800€

A Dacia prometeu e cumpriu! O novo Dacia Spring será mesmo o carro mais acessível do mercado. O Dacia Spring será comercializado, em Portugal, a partir do imbatível preço de 16.800€ (13.800€ com o incentivo do Estado). Ou seja, um valor cerca de 5.000€ inferior ao segundo modelo elétrico mais barato do mercado.

As pré-encomendas para o Dacia Spring podem ser feitas a partir do próximo dia 7 de abril, com a entrega das primeiras unidades prevista para outubro.

A primavera está a chegar e com ela também excelentes notícias para quem quer comprar um carro elétrico. O novo Dacia Spring cumpre a promessa de fabricante e passar a ser o símbolo da democratização do acesso à mobilidade elétrica, assumindo-se, claramente, como o automóvel zero emissões mais acessível do mercado e por uma diferença superior aos 5.000€.

Dacia Spring estará disponível na versão Comfort e Comfort Plus

Este veículo será comercializado em Portugal com dois níveis de equipamento: Comfort e Comfort Plus.

Segundo a Dacia, a versão entrada de gama, Comfort, estará disponível pelo preço de 16.800€ (13.800€ com o incentivo do Estado), incluindo de série equipamentos como a assinatura luminosa LED, o ar condicionado, o rádio com Bluetooth e USB, o computador de bordo, os vidros dianteiros e traseiros elétricos, os espelhos retrovisores exteriores com comando elétrico, as jantes de 14 polegadas, o banco do condutor regulável em altura, o sistema de ajuda ao arranque em subida, o limitador de velocidade, o sensor de luminosidade, etc.

Por apenas mais 1.500€ (18.300€ ou 15.300€ com o incentivo do Estado), a versão Comfort Plus distingue-se pelos inúmeros detalhes estilísticos, em laranja, no exterior e no habitáculo, mas também por um superior nível de equipamento, com destaque para: a câmara de marcha-atrás, os estofos em pele sintética (TEP), o sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, o sistema multimédia MediaNav de 7 polegadas e o “stripping” lateral com decoração em laranja.

O Dacia Spring Electric pode atingir uma velocidade máxima de 125 km/h e a sua autonomia pode chegar aos 230 km (em condução exclusivamente urbana, esta autonomia pode subir aos 295 quilómetros.). Este carro tem um motor elétrico de 33 kW (o que corresponde a cerca de 44 cv) e 125 Nm. A bateria é de 27,4 kWh.

É possível carregar 80% da bateria em apenas 30 minutos através de um ponto de carregamento de 30 kW em corrente contínua.