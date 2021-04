Miitopia, uma história de Miis a caminho da Switch

Lembram-se dos Mii? Os avatares pessoais dos jogadores, criados por altura do lançamento da Nintendo Wii? Pois bem! Estão a caminho da Nintendo Switch, com Miitopia.

Venham saber um pouco mais sobre este universo de Miis, que já anteriormente tinha sido lançado para 3DS.

Os Miis tiveram a sua primeira aparição com a fantástica consola da Nintendo, a Wii e eram a forma que os jogadores se identificarem no universo social da consola.

Cada jogador tinha o seu Mii, que poderia ir personalizando à medida e era com ele que participava em vários jogos e aplicativos, e se apresentava na Plaza Central da consola.

Em 2016, Miitopia foi lançado para a Nintendo 3DS e eis que agora, passados uma mão cheia de anos, o RPG dedicada aos Miis se encontra a caminho da Nintendo Switch.

Miitopia é uma aventura RPG, na qual os jogadores e os seus Miis têm lugar de destaque.

Com lançamento previsto para maio, para a Nintendo Switch, Miitopia convida os jogadores a embarcar numa aventura hilariante, para a qual podem contar com a ajuda dos seus Miis amigos.

O objetivo é o de derrubar o mau da história, Dark Lord.

Trata-se de um jogo para todas as idades e gerações, e que dá particular destaque às relações entre os Miis (ou entre os jogadores por detrás dos Miis). Sejam da família, amigos ou outros, Miitopia é um jogo de cooperação e ligação entre jogadores.

O vídeo que assinalamos de seguida, e intitulado de “Miitopia – Quem convidarão para a vossa aventura?” mostra um pouco sobre as opções de personalização, partilha de personagens Mii e novas funcionalidades que os jogadores poderão utilizar quando o jogo for lançado a 21 de maio de 2021 para a Switch.

A versão para a Nintendo Switch oferece novas opções, como maquilhagem e perucas que te permitem tornar as tuas personagens ainda mais fabulosas! E agora podes até ter um cavalo como aliado: se cuidares dele, pode ser que te dê uma “patinha” nas batalhas!

Maquilhagem e perucas: em Miitopia, os jogadores podem criar as suas personagens Mii com inúmeras novas opções de personalização, com perucas, penteados coloridos e maquilhagens de guerra.

Crie e partilhe as personagens Mii facilmente: os grupos de personagens Mii criados no Miitopia podem ser facilmente partilhados com amigos usando um código, para que possam ser utilizados noutro jogo Miitopia – mesmo que em funções diferentes.

Ocupações invulgares: quem não quiser empunhar uma espada ou um cajado pode combater com o seu microfone como uma Pop Star, ou utilizar uma panela contra inimigos, enquanto Chef. Outros podem querer ser um gato. Existem muitas ocupações diferentes para todo o grupo.

Questões de personalidade: os membros do grupo têm ideias próprias. A personalidade de cada um, influencia as suas ações, que podem diferir quando em combate. Um amigável clérigo pode proteger outras personagens Mii mas pode preferir poupar os inimigos, ao passo que um cientista teimoso pode atacar duas vezes ou recusar-se a dar uma mãozinha.

Um cavalo fiável: nenhum grupo está completo sem um cavalo como companheiro. Passar tempo com ele será recompensado com a sua crescente lealdade. O cavalo dará uma ajuda na batalha e auxilia os jogadores através de ataques montados.