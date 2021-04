Facebook está “furado”? Mais dados de utilizadores vazados na Internet

Apesar de ser a rede social com mais “poder” no mundo, o Facebook tem vários problemas de segurança para resolver. Como informamos recentemente, um leak com mais de 533 milhões de dados de utilizadores apareceu na Internet, sendo que mais de 2 milhões de registos pertencem a utilizadores portugueses.

Agora há uma ferramenta online onde qualquer pessoa pode obter uma base de dados de números de telemóvel. Basta pagar…

Bot devolve números de telefone de utilizadores do Facebook

É caso para dizer…”inacreditável”. Aquela que é provavelmente a maior rede social atravessa agora um período de desconfiança uma vez que há muitos dados pessoais de utilizadores a circular na internet.

Depois de leak com dados de mais de 533 milhões de contas do Facebook, há agora um site que permite obter números de telemóvel de utilizadores com perfis no Facebook. Segundo o site Motherboard, aparentemente os dados não são os mesmos dos que foram revelados durante a semana.

A ferramenta é um bot que está disponível no Telegram, e funciona da seguinte forma: “Clientes” dão ao bot um código de identificação único para a página do Facebook, para obter dados de um utilizador. O bot realiza uma análise rápida da página do Facebook e devolve um preço a pagar para o “cliente”.

Os números de telefone devolvidos por meio desta ferramenta não aparecem na base de dados Have I Been Pwned que inclui os 533 milhões de registos do Facebook. Tal “cenário” valida a teoria que os dados apresentados por esta ferramenta não são os mesmos do leak da semana.

