A pandemia da COVID-19 está instalada há mais de um ano no nosso país, o que tem obrigado a constantes mudanças na nossa rotina. Uma das mais evidentes foi o teletrabalho, onde os funcionários das empresas deixaram os locais físicos onde laboravam, para o fazerem a partir das suas casas.

No entanto há um grande dilema sobre quem deveria pagar as despesas dos trabalhadores neste regime. Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se devem ou não as empresas pagar as despesas, como água, luz e Internet, aos trabalhadores em teletrabalho.

Devem as empresas pagar as despesas aos trabalhadores em teletrabalho?

O teletrabalho surgiu como a alternativa ideal para mantermos as nossas funções laborais, ao mesmo tempo que cumprimos as medidas de confinamento inerentes à pandemia da COVID-19. Os trabalhadores passaram a exercer as suas funções a partir das suas casas, deixando assim de terem que se descolar às empesas.

No entanto tal acarretou outras despesas aos funcionários, como Internet, gás, água, eletricidade. Por outro lado também poupou aos trabalhadores outras despesas e gastos, como por exemplo as deslocações.

Deste forma, há cada vez mais o dilema sobre quem deveria pagar as despesas extra dos trabalhadores em teletrabalho. Por um lado há quem defenda que deveriam ser as empresas, uma vez que esses gastos acrescidos são devidos ao exercício do trabalho. Mas também há quem seja da opinião de que as despesas extra devem ficar a cargo dos próprios trabalhadores pois, feitas as contas, os valores ficam equilibrados com os outros gastos que os funcionários pouparam ao poder ficar nas suas casas, nomeadamente as deslocações para o trabalho.

Leia também: Podem os trabalhadores em teletrabalho pedir pagamento de luz e Internet?

Portanto e por não haver consenso, queremos então que nos diga se deveriam ser as empresas a suportar as despesas dos trabalhadores em teletrabalho.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Devem as empresas pagar as despesas (água, luz, Internet...) aos trabalhadores em teletrabalho? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.