Casa totalmente impressa em 3D na Europa ja tem inquilinos

Sim, já há casas totalmente impressas! Recentemente, um casal holandês mudou-se para a primeira casa que é totalmente impressa em 3D na Europa. A chave da casa é digital e para abrir a porta basta apenas carregar num botão.

Conheça o projeto da construtora Saint-Gobain Weber Beamix.

Impressora 3D constrói casa de 94 metros quadrados

As impressoras 3D estão a ganhar o seu espaço e podem ser uma solução para as mais diversas áreas. No segmento da construção civil, que este será um passo gigante. Com estas máquinas iremos ter casas mais baratas e com um fabrico muito mais rápido.

Elize Lutz e Harrie Dakkers, de 70 e 67 anos, respetivamente, são o primeiro casal da Europa a viver numa casa totalmente impressa em 3D.

Esta é a primeira casa de um lote de cinco planeadas pela construtora Saint-Gobain Weber Beamix para um terreno junto ao canal Beatrix, em Bosrijk, subúrbio de Eindhoven. A casa tem 94 metros quadrados e a primeira que é 100% autorizada pelas autoridades locais.

A primeira casa concluída do Projeto Milestone, é uma parceria com a Universidade de Tecnologia de Eindhoven e a imobiliária. Vesteda. Deveria ser colocada no mercado de locação em 2019, mas os desafios do projeto do arquiteto, que envolviam paredes externas pendentes, causaram atrasos.

Para a construção desta casa é usado um braço robótico que usa como “filamento” um cimento especial, cuja textura descrevem como sendo parecida com a do chantilly. Segundo o The Guardian, o cimento é projetado de acordo com a planta do arquiteto. O processo funciona como nas impressoras 3D normais, sendo aplicada camada sobre camada para criar uma parede e aumentar a sua força.