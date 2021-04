De forma paulatina, mas firme e bem estruturada, a Microsoft desenvolve o Edge, o seu novo browser. Esta é a sua proposta formal e oficial, preparada para correr em quase todas as plataformas e sistemas disponíveis.

A cada nova versão a Microsoft vai melhorando a sua oferta, para apelar e atrair os utilizadores. Agora e para melhorar ainda mais este browser, há novidades a caminho. Em breve poderá ser possível partilhar separadores entre o Windows 10 e o Android.

Edge em constante melhoria

Um dos objetivos da Microsoft é ter um browser que possa ter uma experiência de utilização transversal e simplificada. Para isso prepara as suas versões para serem similares, tanto ao nível da interface, como ao nível das funcionalidades.

Para isso, tem já em testes uma novidade muito importante e que vai mudar este browser. Em breve será possível transferir separadores do Edge entre o Windows 10 e o Android, usando uma simples opção presente no browser da Microsoft.

Microsoft deixa partilhar separadores

A utilização desta novidade será simples e rápida. Ao visitar uma página que queira partilhar, o utilizador só precisa escolher a opção Partilhar com. Aqui terá um menu onde vão surgir os dispositivos onde o utilizador tem a sua conta configurada.

Do lado do dispositivo de destino, o utilizador vai receber uma notificação normal, onde tem a indicação do site recebido. Ao tocar nessa mesma notificação, o Edge vai o link recebido, para que a navegação possa ser continuada.

União entre o Windows 10 e o Android

Por agora esta novidade está já em testes, limitado a um grupo de utilizadores, tanto no Windows 10 como no Android. Surgiu na versão Canary do Edge e será avaliada e testada nas próximas semanas. Mais tarde será adicionada à versão final e será disponibilizada para todos.

Esta é, na verdade, uma funcionalidade que se conhece do Chrome desde 2019. A Microsoft resolveu agora trazê-la para o Edge e aumentar a sincronização de dados, para assim este ser um browser verdadeiramente usável por todos em qualquer plataforma, mantendo uma navegação continua e sem interrupções.