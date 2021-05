UE quer criar uma aliança de fabricantes de chips para reduzir a dependência externa

Atualmente as maiores fábricas de semicondutores encontram-se fora da Europa. A taiwanesa TSMC e a chinesa SMIC são dois grandes exemplos de poderosas indústrias que não pertencem ao nosso continente.

Nesse sentido, a União Europeia está a explorar a ideia de criar uma aliança de fabricantes de chips, de forma a diminuir a dependência de fabricantes de chips estrangeiras.

União Europeia quer criar uma aliança de fabricantes de chips

A União Europeia está a ponderar a criação de uma aliança na indústria de semicondutores e, assim, reduzir a dependência de fabricantes de chips do estrangeiro. Esta ideia surge num momento crítico de escassez de stock destes componentes.

Esta informação foi facultada por quatro funcionários da UE, os quais adiantaram ainda que esta aliança incluiria a franco-italiana STMicroelectronics, a NXP dos Países Baixos, a alemã Infinion e a holandesa ASML.

À Reuters, as fontes adiantaram que o plano já se encontra numa fase de estágio muito preliminar. No entanto poderá incluir um esquema pan-europeu conhecido como Projetos Importante de Interesse Comum Europeu (IPCEI). Este projeto permite aos governos da UE injetar financiamento ao abrigo de regras mais simples de auxílio estatal e permite às empresas trabalharem em conjunto no projeto.

Aumentar para 20% a participação da UE no mercado de chips

A ideia seria complementar ou ser uma alternativa a fábricas financiadas por estrageiros, com o objetivo de duplicar a participação da UE no mercado de semicondutores para 20% até 2030. Esta é uma meta estabelecida por Thierry Breton, chefe do mercado interno europeu.

O comissário da UE está a tentar persuadir uma importante fabricante de chips a instalar uma grande fábrica nesta aliança. Nesse sentido, Breton pode ter-se reunido com Pat Gelsinger, CEO da Intel, nesta sexta-feira. Para além disso, deverá realizar uma videoconferência com Maria Marced, presidente da TSMC Europa.

No entanto, alguns diplomatas e funcionários taiwaneses dizem que a TSMC não está interessada na construção de uma fábrica na UE.

Funcionários da UE com reservas…

Por outro lado, vários funcionários da UE estremecem com a ideia de uma mega fábrica com financiamento estrangeiro. Segundo um alto funcionário francês:

Os políticos gostam de coisas brilhantes e às vezes tendem a sacrificar políticas industriais a longo prazo devido a anúncios de curto prazo. Se pisarmos no dedo do pé dos jogadores europeus, não tenho certeza se a nossa soberania ganhará alguma coisa com isso.

Além disso, outros três funcionários da Comissão Europeia disseram não estar satisfeitos com uma estratégia que se baseie em empresas fora da UE para construir fábricas, e que as parcerias entre empresas europeias e estrangeiras podem funcionar melhor.

Estratégia será apresentada a 5 de maio

Há ainda alguma suspeitas das intenções de Breton neste projeto. Mas as autoridades adiantam que as negociações estão em andamento e que Breton e Margrethe Vestager, chefe de tecnologia da UE, vão apresentar uma estratégia industrial da Comissão, com foco sobretudo nos semicondutores, a 5 de maio.

Na passada quinta-feira, após reunião em Berlim com o ministro da Economia alemão Peter Altmaier, Breton publicou o seguinte no Twitter:

Para sermos líderes, não seguidores, a indústria da UE exige uma ação ambiciosa e urgente em tecnologias digitais como semicondutores, nuvem, quantum, conectividade espacial e baterias.

Na reunião, Breton disse que 22 estados membros da UE concordam e apoiam a sua iniciativa de apoio à produção local.

Negociações já começaram

Por sua vez, um porta-voz da ASML, a maior produtora mundial de tecnologia avançada no fabrico de chips, confirmou que a empresa holandesa já fez parte de negociações conduzidas por Breton.

Já a GlobalFoundries, que gere o maior complexo de fundição de semicondutores da Europa em Dresden (Alemanha) afirma que:

Estamos em contato próximo com a equipa de Breton, com a Comissão da UE, com o governo alemão e com outras entidades públicas importantes em toda a Europa.

Por outro lado, a STMicro e a NXP não quiseram comentar. E a Infineon não respondeu a uma solicitação de comentário por parte da Reuters.