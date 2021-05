Cada vez mais os smartphones surgem no mercado com valores de RAM sobretudo muito elevados. Esta é a forma das marcas conseguirem um desempenho melhor e mais elevado, sendo esta uma solução que acaba por beneficiar os utilizadores.

A Xiaomi quer agora mudar este cenário e dar aos seus smartphones um aumento de RAM, sem alterar nenhum componente dos equipamentos. Vai recorrer ao armazenamento e assim conseguir este aumento apenas com o ativar de um simples botão.

Novidade da Xiaomi para breve no Android

A nova solução da Xiaomi foi descoberta há alguns dias e promete ser muito interessante para os utilizadores dos smartphones da marca. Com uma simples alteração da configuração, ativada com um interruptor, estes podem aumentar a RAM,

Foi o programador Kacper Skrzypek que encontrou esta novidade ao analisar o que a marca está a preparar para a nova versão da MIUI 13. Ao analisar o código presente, encontrou código que revelou uma novidade que chegará em breve.

Mais RAM no smartphone sem mudar nada

Os utilizadores dos smartphones Xiaomi vão poder ativar uma opção que garante até mais 2 GB de RAM. Esta surgirá com a criação de uma solução de RAM virtual, que usará parte do armazenamento disponível para esse fim.

Para tal, os utilizadores necessitam de ter esse espaço livre e o mesmo deixará de estar disponível. Assim, e em função da necessidade, esta RAM adicional será ocupada pelo Android para albergas as apps em segundo plano, que assim funcionam melhor.

Armazenamento vai servir esta memória

Do que foi descoberto, este aumento de RAM estará disponível apenas num bloco de 1 GB ou de 2 GB. Dependerá do hardware do smartphone e, principalmente, do espaço de armazenamento que estiver disponível no equipamento da Xiaomi.

Apesar de ser uma melhoria decerto importante que a Xiaomi cria, estão não é a primeira vez que este mecanismo é usado no universo Android. Já antes a Vivo apresentou a Virtual RAM e a OnePlus mostrou o Turbo Boost 3.0 no OnePlus 9.