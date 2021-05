Mobi.e: A partir de hoje fica mais caro carregar um carro elétrico

2021 é o primeiro ano em que se aplicarão as tarifas da Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica. Com o processo gradual de implementação plena do Regulamento de Mobilidade Elétrica, a MOBI.E anunciou a cobrança da “tarifa EGME”, que terá a supervisão da Entidade Reguladora.

Conheça os valores da nova tarifa da Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica (EGME).

Taxa da Mobi.E custará 33 cêntimos por carregamento

Na rede Mobi.E, o acesso aos postos de carregamento por parte dos utilizadores é universal e não depende das redes com quem o serviço é contratualizado, ao contrário do que acontece noutros países.

Em Portugal, através da rede Mobi.E, este serviço é prestado sem cobrança adicional e com a supervisão da Entidade Reguladora, a quem compete definir a Tarifa da Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica (EGME).

A ERSE definiu, assim, o valor da tarifa EGME, a qual passará a ser paga a partir de hoje (1 de maio) pelos CEME (Comercializadores de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica), OPC (Operador de Pontos de Carregamento) e DPC (Detentores de Pontos de Carregamento).

As tarifas da EGME irão começar a ser cobradas pela MOBI.E aos agentes do mercado, não tendo uma aplicação direta nos utilizadores, de acordo com os seguintes valores:

Tarifa da EGME aplicável aos Comercializadores de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME): 0,1657€/carregamento;

(CEME): 0,1657€/carregamento; Tarifa da EGME aplicável aos Operadores de Pontos de Carregamento (OPC) : 0,1657€/carregamento;

: 0,1657€/carregamento; Tarifa da EGME aplicável aos Detentores de Pontos de Carregamento (DPC): 0,0385€/dia/ponto de carregamento.

Contas feitas, carregar um carro num posto da Mobi.e custará mais 33 cêntimo (por carregamento). A rede Mobi.E conta com a cobertura geográfica superior a 90% dos municípios, uma rede com mais de 1.650 postos de carregamento e mais de 3.400 tomadas. De acordo com as informações, esta nova taxa renderá 780 mil euros neste ano e servirá para financiar a rede pública.