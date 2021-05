Samsung Galaxy A22 poderá ser o smartphone 5G mais acessível de sempre

Apesar de o mercado chinês já ter uma oferta de smartphones 5G mais acessível, a verdade é que estes modelos são normalmente mais caros que as versões 4G. Para países como Portugal, gastar mais 70 ou 100 € para ter um modelo 5G poderá não compensar. No entanto, com a massificação dos processadores com suporte ao 5G é natural que comecem a surgir propostas cada vez mais em conta e a Samsung poderá estar a preparar o mais barato dos smartphones 5G.

O Samsung Galaxy A22 5G deverá vir equipado com o processador MediaTek Dimensity 700, com ecrã LCD com resolução FullHD e o preço não deverá ultrapassar muito os 200 €.

Samsung Galaxy A22 – o smartphone 5G mais acessível de sempre

Hoje já conseguimos encontrar em Portugal smartphones 5G a preços que rondam os 250 €. O Galaxy A32 5G é um desses exemplos. O POCO F3 5G já é um pouco mais caro, mas ainda assim ronda os 300 €. A oferta de modelos mais acessíveis está a crescer e é claro, a tendência, com o aumento da oferta, é para que os preços diminuam.

Um dos próximos lançamentos da Samsung, associado à sua linha de smartphones mais procurada, poderá ser o Galaxy A22. Ao que indicam os rumores, este modelo será lançado nas versões 4G e 5G. Além de ser um dos smartphones mais acessíveis da Samsung, será também então o mais acessível do mercado 5G.

Este modelo virá equipado com um processador da MediaTek, o Dimensity 700 e terá um ecrã LCD de 6,4″ a 1080p. A utilização de um ecrã LCD fará com que o custo de produção seja mais baixo do que se fosse OLED.

Também o material de construção utilizado seria o plástico, o material escolhido para esta linha de smartphones, de uma forma geral. De estranhar é o notch em forma de gota, para a câmara frontal. Na verdade, esta tem sido a opção para os modelos mais acessíveis da marca, no entanto, já não é muito habitual.

Na traseira vislumbram-se três câmaras que, segundo as informações partilhadas deverão ser de 48 MP + 5 MP + 2 MP.

O preço do Galaxy A32 5G, que é o mais acessível dos smartphones 5G Samsung, na loja oficial da marca está à venda por 329,90 €, no entanto, pode ser encontrado por 250 € nalgumas lojas. Assim, este A22 5G deverá chegar ao mercado por um preço entre os 200 e os 250 €. Segundo a fonte de divulgação, o preço em dólares deverá rondar os $200.