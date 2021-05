NASA quer pousar o seu rover VIPER na Lua em 2023

Depois de Marte, onde a NASA já colocou vários rovers, chega a vez da agência espacial norte-americana se virar de novo para a Lua. Isto é, a NASA planeia enviar o seu primeiro robô móvel ao nosso satélite natural no final de 2023.

O VIPER é um rover que terá a missão de procurar água e outros recursos na superfície e no subsolo.

Rover VIPER é uma robô de exploração da Lua da missão Artemis

A NASA tem já planos para enviar o VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) para solo lunar com o objetivo de recolher dados no Polo Sul que ajudarão a agência a localizar tudo o que pode um dia ser útil para futuros exploradores humanos.

Este rover faz parte do programa Artemis e da vontade da NASA em voltar ao lugar onde há mais de 50 anos fez história no espaço. Um facto curioso é este veículo ser o primeiro a levar faróis para iluminar o caminho na exploração das regiões permanentemente sombreadas da Lua.

O interesse nestas zonas escuras, além da possibilidade de armazenarem água, é não verem luz do Sol há milhar de milhões de anos. Aliás, são referidos como alguns dos pontos mais frios do sistema solar. Assim, este veículo lunar terá de desafiar as suas capacidades, além de funcionar com energia solar. Este terá de enfrentar temperaturas extremas que vão dos -153 °C até aos 123 °C quando o Sol atinge a Lua.

Os dados do VIPER têm o potencial de ajudar os nossos cientistas a determinar localizações precisas e concentrações de gelo na Lua e ajudar-nos-ão a avaliar o meio ambiente e os recursos potenciais no Polo Sul lunar em preparação para os astronautas Artemis. Este é mais um exemplo de como as missões científicas robóticas e a exploração humana andam de mãos dadas, e porque ambas são necessárias enquanto nos preparamos para estabelecer uma presença sustentável na Lua.

Explicou Lori Glaze, diretora de Divisão de Ciências Planetárias da NASA, em Washington.

A NASA procura explorar locais onde exista gelo de água, que pode ser usado como ar respirável e propulsor de foguetões por futuros exploradores do espaço profundo.

Assim, em vez destes recursos serem levados da Terra, poderão já lá estar e tornar as missões mais sustentáveis.

Da Terra até à Lua

O VIPER irá viajar a bordo do módulo lunar Griffin. Uma vez na Lua, o robô irá explorar as crateras durante três dias lunares (100 dias terrestres). Para isso, o rover usará um conjunto especializado de rodas e um sistema de suspensão para cobrir uma variedade de encostas e tipos de solo.

Além disso, levará quatro instrumentos: uma broca de percussão (Trident) e três espectrómetros (MSolo, Nirvss e NSS).

A empresa responsável pelo lançamento, trânsito e entrega do VIPER à superfície lunar é a Astrobotic. A empresa faz parte do programa da NASA, Commercial Lunar Payload Services (CLPS), que está a contratar serviços de transporte capazes de enviar pequenos “landers” lunares robóticos e veículos de exploração ao nosso satélite natural.

A NASA investiu 350 milhões de euros neste rover de médio porte e o valor atual do contrato da Astrobotic para entregar o VIPER na Lua é de aproximadamente 185 milhões de euros.

O VIPER será o robô mais capaz que a NASA já enviou para a superfície lunar e permitirá explorar partes da Lua que nunca vimos. O rover vai ensinar-nos sobre a origem e distribuição da água na Lua e preparar-nos para recolher recursos a 386.000 km da Terra que podem ser usados ​​para enviar astronautas com segurança ainda mais longe, incluindo Marte.

Concluiu Sarah Noble, cientista do programa na sede da NASA.

O programa Artemis envolve o envio de robôs e humanos para explorar a Lua como nunca fizemos antes.

