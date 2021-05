Rally da Croácia confirmado para WRC 10

A Nacon e a KT Racing continuam a trabalhar afincadamente na evolução e crescimento da franquia WRC. Recentemente confirmou a estreia do Rally da Croácia em WRC 10.

Venham ver o que vos espera no asfalto da Croácia.

“Enquanto se comemora a primeira aparição do Rally da Croácia no calendário do Campeonato, esta já pode ser considerada como um dos eventos mais emocionantes da história do WRC. Decorrido há algumas semanas, um rally de asfalto do WRC nunca foi tão renhido, com apenas seis décimas de segundo a separar o vencedor, Sébastien Ogier, do galês Elfyn Evans.”

Este será eventualmente, o melhor cartão de visita da introdução de um novo Rally em WRC. Acompanhando os eventos reais, a KT Racing apresenta o Rally da Croácia em WRC 10.

O Rally da Croácia decorre inteiramente em asfalto repletas de irregularidades (como buracos e danos do mau tempo da região), que a equipa da Nacon tentou reproduzir ao mínimo pormenor em WRC 10.

Estas estradas no coração da zona rural da Croácia costumam ser extremamente estreitas e exigem um controlo impecável do carro tanto para manter a velocidade como para manter a própria viatura no asfalto.

Graças à física ultrarrealista desenvolvida pela KT Racing, o WRC 10 oferece uma experiência de condução única em 4K e 60FPS que se assemelha ao que os pilotos reais sentem.

WRC 10

WRC 10 inclui todos os rallies de 2021 e todos os carros da FIA WRC, onde podemos escolher de entre as 52 equipas oficiais (WRC, WRC2, WRC3 e Junior WRC).

Conteúdos inéditos no WRC:

6 ralis históricos, incluindo historic rallies, including Acrópole, San Remo, Alemanha, Argentina…

Mais de 20 carros lendários, incluindo Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota…

Todos os novos 4 ralis adicionados ao calendário de 2021: Estónia, Croácia, Bélgica e Espanha

52 equipas oficiais da temporada de 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC)

120 etapas especiais

Foi ainda anunciado que WRC 10 irá possuir um modo de jogo direcionado àhistória do WRC, no qual poderemos disputar 19 especiais de rallies do passado, que marcaram a história do WRC, ao longo dos anos.

Com um motor de física super-realista e ultra preciso, WRC 10 melhora ainda mais a sensação de pilotagem com aprimoramentos na força aerodinâmica, no controlo do turbo e da travagem em todas as superfícies. O design de áudio também foi renovado para proporcionar mais imersão.

WRC 10 será lançado a 2 de setembro para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC. Existem ainda planos para lançamento mais tarde para a Nintendo Switch.