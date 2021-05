Análise NieR Replicant ver.1.22474487139… (Xbox One)

De acordo com a Square Enix, esta nova versão de NieR Replicant é considerada uma atualização do jogo original de 2010, que na altura foi lançado apenas no Japão para a PlayStation 3.

No mercado europeu e americano o jogo foi lançado apenas com o nome de NieR, e era a versão que no Japão se chamava NieR Gestalt, cuja principal diferença para o NieR Replicant era o personagem principal.

Fiquem então com a nossa análise a este remaster de NieR Replicant.

Claro que chamar a este jogo uma “atualização” é ser modesto. Na realidade, estamos perante uma remasterização completa, uma vez que os modelos foram retocados, a resolução aumentada, utilização de texturas de alta resolução, aumento da performance de 30 para 60 frames por segundo, animações melhoradas e claro, a localização para outras línguas.

Como tudo começa…

NieR Replicant começa de forma misteriosa, no ano 2049, nas ruínas de uma cidade, no que parece ser um mundo pós-guerra, onde o nosso personagem e a sua irmã, Yonah, são atacados por uns monstros translúcidos e com uma tonalidade amarela, apelidados de “sombras”.

Após uma breve luta com as “sombras”, o jogo transporta-nos para 1312 anos para o futuro, onde o nosso personagem e a sua irmã vivem numa pequena aldeia com um aspeto medieval.

O nosso personagem está empenhado a encontrar uma cura para a sua irmã Yonah, que possuí uma doença rara, chamada Black Scrawl.

Yonah descobre os poderes curativos de uma planta rara e decide sozinha ir a um antigo templo, que, infelizmente para ela, está infestado de “sombras”.

Decidido a resgatar a irmã das “sombras”, o nosso personagem depara-se com um livro especial que o ajuda a salvar a irmã, o Grimoire Weiss, que não só consegue comunicar com os humanos como tem poderes mágicos.

A partir daqui Grimoire Weiss e o nosso personagem decidem procurar os versos selados, que estão espalhados pela região sobe a forma de “sombras” raras e mais fortes que o normal, na esperança de que estes versos o ajudem a descobrir a cura para a doença da irmã.

A história é interessante, apesar de algo confusa ao início, os personagens que vamos encontrando são também interessantes e cheios de mistérios por desvendar, e que nos levam a explorar as diferentes localizações desta região.

NieR Replicant, é um RPG de ação na terceira pessoa, desenvolvido pela Toylogic. A jogabilidade é sem dúvida o ponto mais forte do jogo, nomeadamente o combate, que oferece várias combinações possíveis entre as diferentes armas para ataques corpo a corpo e os poderes mágicos do Grimoire Weiss.

O combate tem a mecânica de ataque rápido, mas fraco, e o ataque mais lento, mas forte, sendo possível fazer combinações entre estes tipos de ataques.

A juntar a estas combinações estão os ataques mágicos do livro, que vão desde simples bolas de energia a braços com enormes garras, ou até a barreiras protetoras. As habilidades do Grimoire Weiss vão sendo desbloqueadas conforme vamos avançado no jogo.

Também é possível adicionar “palavras” às nossas armas e ao Grimoire Weiss. Estas palavras permitem atribuir boosts específicos, como +30% de dano físico, ou reduzir o custo de energia das habilidades do livro.

Podemos exclusivamente jogar a missão principal da história, que está sempre marcada no mapa com uma cruz vermelha para nos guiar até ao próximo objetivo. Mas claro que ao longo desta jornada vamos ter missões secundárias que podemos completar a troco de experiência, materiais ou ouro.

Estas missões são o clássico de qualquer jogo do género, ou seja, matar um certo inimigo na área, apanhar uma série de materiais, explorar uma zona, etc.

A subida de nível é bastante básica, ou seja, não existem árvores de habilidades para escolher novos poderes, ou para aumentar determinado parâmetro como a força ou a destreza, como é normal no género. Aqui simplesmente a cada nível que subimos, vamos ficando mais fortes e a barra de vida do nosso personagem e de energia do Grimoire Weiss vai ficando maior.

Graficamente o jogo não vos vai maravilhar, mas tendo em conta que estamos a falar de uma remasterização de um jogo de 2010, então podemos dizer que está bastante competente. Os modelos foram praticamente todos retocados e melhorados, sendo a parte mais fraca as animações faciais, que estão quase idênticas para não dizer iguais à versão anterior, o que até para 2010 já não eram nada de especial.

As texturas também foram todas alteradas para texturas de alta resolução, e também foram adicionados outros efeitos especiais, como efeitos de luz e de partículas que seriam impossíveis na Xbox 360 e PlayStation 3.

Na performance o jogo é irrepreensível, e corre as estáveis 60 frames por segundo na Xbox One X, numa resolução de 1440p. O que ajuda bastante nos combates frenéticos contra as dezenas de inimigos em simultâneo.

Veredicto de Ricardo Correia No geral, NieR Replicant ver.1.22474487139… é um jogo de ação muito bom, é altamente recomendado para quem gosta do género e imperdível para quem adorou o sucessor NieR: Automata.