Um avião com 3 asas promete reduzir consumo de combustível em 70%

Um avião com 3 asas? Exato, esta é a promessa da empresa que está a desenvolver o SE200. Este é um conceito de avião com várias asas que promete reduzir o consumo de combustível em 70% e as emissões de CO2 em 80%.

Parece estranho, nos cânones atuais, mas, para a empresa aeroespacial SE Aeronautics, este será o projeto de um avião de passageiros revolucionário em vários aspetos.

Avião de 3 asas que gasta menos 70% de combustível

O mundo da aviação tem hoje um desenvolvimento incrível e a tecnologia tem sido puxada ao limite. Os drones que vagueiam pelo mundo de forma autónoma, máquinas voadoras que querem abrir o turismo espacial, e muitos outros equipamentos que ainda nem se conhece bem o potencial são uma realidade.

Antes da pandemia, as companhias aéreas cruzavam os céus com milhares de aviões a toda a hora e um enorme objetivo era levar mais pessoas, ao menor custo.

O design das aeronaves há muito que não dá passos revolucionários, pelo menos no que toca ao design. Isto porque em termos de tecnologia, estas não param e é espantoso o que têm evoluído os aviões no plano tecnológico.

Contudo, há um novo projeto de avião que visa reduzir as emissões de carbono e diminuir o consumo de combustível.

Voar mais, mais barato e de forma inovadora

Este novo conceito de avião a jato foi divulgado recentemente pela SE Aeronautics. O conceito da aeronave apresenta três asas e uma espécie de barbatana, além de ter os motores colocados numa posição já não muito usual. A ideia é que as asas proporcionem, ainda mais, sustentação no ar.

O protótipo é chamado SE200. O novo design de avião terá a capacidade de transportar um total de 264 passageiros. Além disso, e é um ponto muito atrativo, em cada voo, o avião poderá economizar muito combustível, se comparado com os concorrentes do mesmo porte.

O SE200 terá 42,6 metros de comprimento e uma envergadura de asas de 35,3 metros. Segundo a empresa, o avião terá um consumo 70% menor em comparação com um avião convencional com a mesma capacidade de carga, o que lhe proporcionará uma autonomia de 16.900 km.

Um estabilizador vertical duplo e dois motores traseiros também são destaque, permitindo que o avião atinja uma velocidade de 1.100 km/h, com todos os lugares ocupados.