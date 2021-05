A última I/O trouxe muitas novidades para o Android, revelando a grande aposta da Google neste seu sistema operativo. Se a grande maioria se foca numa renovação única da imagem e no reforço da segurança, houve muitas outras melhorias importantes.

Uma destas parece estar focada no assistente da Google que em breve vai ter funcionalidades únicas. Uma delas levará a que vai poder desligar o smartphone Android com um simples comando de voz.

Durante a apresentação do Android 12 a Google revelou que quer mudar também o seu assistente. A gigante das pesquisas quer tornar o acesso a este componente ainda mais simples e usar parte do hardware para este fim.

Aceder ao assistente da Google é mais fácil

Para isso vai adicionar algo tão simples como um botão dedicado a chamar o seu assistente. Fazer isso implica usar todos os componentes presentes e escolher um que não traga problemas ao ser alterado. A escolha mais óbvia é mesmo o botão de ligar/desligar o Android.

Ao escolher este botão, a Google acabou por criar um potencial problema aos utilizadores. O desligar do telefone terá de ser realizado de outra forma, agora que este botão está reservado para outras tarefas. Há a hipótese do carregar prolongado, mas terá de ser ainda mais simples.

Desligar o Android com um comando de voz

Assim, e do que agora foi descoberto na app Google, poderá haver uma solução muito simples a ser aplicada. Fará, como esperado, uso do Assistente da Google e de toda a interação que este já permite com o sistema operativo da Google.

Tal como já permite, para controlar vários elementos do hardware do smartphone, passará a haver um comando dedicado. Ao usar o comando de voz “Hey Google, desligar o smartphone” este deverá seguir a ordem dada e desligar-se automaticamente.

Claro que este será apenas uma proposta baseada no assistente. A Google dará ao Android o acesso ao menu de gestão de energia, com o carregar no botão de power e no de aumentar o volume. Ainda assim, a capacidade de desligar o smartphone Android com um simples comando de voz será uma mais-valia.