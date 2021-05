GTA V gerou quase mil milhões de dólares de receita em 2020, mesmo já com 7 anos

Há uma frase que se pode aplicar muito bem nesta notícia e que diz o seguinte: Old, but Gold. E é exatamente isso que acontece com o popular jogo Grand Theft Auto. O título original foi criado em 1997 e certamente que muitos dos nossos leitores se lembram de o jogar.

O GTA V já vai com 7 anos de existência, mas não é isso que o coloca de lado em relação a outros jogos mais recentes. Prova disso é que, segundo os últimos dados, o jogo gerou quase mil milhões de dólares em receita no ano passado.

Não é novidade para ninguém que o confinamento provocado pela pandemia da COVID-19 impulsionou a utilização das tecnologias e em especial a corrida aos jogos eletrónicos. E esta foi realmente uma das atividades que melhor entretiveram os utilizadores ajudando-os a passar o tempo nas suas casas.

Mas desengane-se quem pensava que apenas os jogos mais recentes seriam a escolha dos jogadores.

GTA V continua a ser um jogo de sucesso

O Grand Theft Auto V foi lançado em setembro de 2013 e rapidamente se tornou num dos melhores jogos de sempre. Claro que as edições anteriores também deram uma grande ajuda para criar curiosidade e vontade de jogar esta versão. Mas nem o passar do tempo levou este jogo para o esquecimento.

Mesmo já com 7 anos de existência, o GTA 5 conseguiu gerar quase mil milhões de dólares em receita no ano de 2020. E este resultado foi surpreendente até para a distribuidora Take-Two, a qual esperava que, com tantos anos no mercado, o jogo fosse estagnar.

Mas em vez de uma queda, o GTA V tem conseguido números cada vez maiores. Segundo os dados, o jogo já vendeu 145 milhões de cópias, o que representa 42% do total de vendas de todas as versões.

Estes resultados impulsionaram os valores da Take-Two que conseguiu obter um ano fiscal recorde com 3,37 mil milhões de dólares em receitas líquidas no final do ano fiscal de 2021, que terminou em março. E de acordo com a distribuidora, os jogos GTA foram responsáveis por 29,2% desse valor, gerando 984,9 milhões de dólares.

Para além da pandemia, um dos fatores que pode explicar este fenómeno é a estratégia da Rockstar no GTA Online. Por exemplo, em parceria com a Epic Games, a criadora distribuiu o jogo gratuitamente, o que aumentou a quantidade de jogadores.