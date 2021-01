Returnal aumenta expectativas com novo trailer

Returnal é um exclusivo Playstation, em desenvolvimento pelos estúdios Housemarque, e encontra-se a gerar fortes expetativas.

Trata-se de um título de ficção cientifica que recebeu um novo trailer. Venham vê-lo.

Tal como aqui indicámos, o lema do jogo é: “Quebra o ciclo do caos num planeta alienígena hostil em constante mudança.” e revela um pouco daquilo que o jogo terá para oferecer.

Isso, pois o jogo coloca o nosso personagem, a piloto Selene, num interminável loop, num planeta estranho (Atropos), hostil e em constante mudança.

Neste novo trailer de Returnal totalmente localizado em português, é possível ver um pouco da sua jogabilidade capturado numa PlayStation 5 e conhecer algumas das armas aperfeiçoáveis, ferramentas sobrenaturais e poderes perigosos com que o estúdio vai equipar os jogadores para sobreviverem em Returnal.

Loop interminável

A história de Returnal, começa após a nosso piloto (Selene) ver-se obrigada a uma aterragem forçada num planeta estranho e sempre em mudança, Atropos.

Selene terá assim de investigar esta planeta desolada na procura de uma forma de conseguir escapar e para tal, encontra uma sucessão de vestígios de uma civilização antiga que a podem ajudar.

No entanto, viver e sobreviver neste planeta é difícil e, uma e outra vez, Selene irá ver-se forçada a reiniciar a sua jornada. Sempre que morre, a aventura (ciclo) recomeça mas… recomeça diferente.

Tal como iremos descobrir quando o jogo for lançado a 19 de março, os items à nossa disposição, mudam à medida que o próprio planeta também muda. Cada ciclo oferece novas combinações, obrigando o jogador a superar os seus limites e a recriar-se. Isto, pois os perigos e inimigos serão diferentes e com comportamentos distintos e como tal o jogador irá ver-se em combates com estratégias sempre diferentes.

No entanto, Selene tem também alguns problemas de sua parte e à medida que avançamos no jogo, teremos a possibilidade de unir vários fragmentos das memórias da Selene, ajudando assim na descoberta de muitas respostas a muitas questões que o jogo levanta.

Existe ainda um mistério associado a este planeta e à civilização antiga que o deixou que irão aguçar o apetite dos jogadores, e levando-os a querer mais, cada vez mais… Mais importante ainda, com as nossas descobertas dessa civilização, poderemos encontrar tecnologia alienígena que nos vai ser importante nos ciclos seguintes.

Criado para ter um elevado índice de repetibilidade, o mundo sempre diferente de Returnal convida-nos a encarar a derrota de frente e a enfrentar desafios novos a cada renascimento.

“Em Returnal quisemos misturar vários estilos de jogo”, disse Harry Krueger, Diretor Criativo da Housemarque, acrescentando que o título foi criado “para ser uma experiência desafiante e recompensadora, com variedade e profundidade suficientes para que os jogadores voltem sempre para ‘mais uma tentativa’”.

Returnal explora a nova geração de consolas ao máximo. Por exemplo, os jogadores poderão, entre outras coisas, saltar através de portais entre mundos com o sistema ultrarrápido da PlayStation 5, e regressar à ação com velocidades de carregamento quase instantâneas, para que não tenham de esperar pelo reinício quando morrem. Poderão ainda alternar instintivamente entre modos de disparo com um único gatilho adaptativo e passar diretamente de visão de mira para o disparo secundário da sua arma.

Returnal chegará em exclusivo para a PlayStation 5 no próximo dia 19 de março