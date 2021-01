Blue Origin lança com sucesso estrondoso a New Shepard

A New Shepard é um sistema de lançamento reutilizável suborbital tripulado com descolagem vertical que está a ser desenvolvido pela Blue Origin. Hoje, a empresa do multimilionário Jeff Bezos, patrão da Amazon, acaba de dar um passo importante para enviar astronautas ao espaço.

A empresa de exploração espacial liderada por Bezos acaba de lançar com sucesso o seu foguete New Shepard na base de testes no Texas.

Blue Origin lança com sucesso o foguetão New Shepard

A empresa de Jeff Bezos é uma concorrente direta da SpaceX de Elon Musk. Apesar da Blue Origin estar atrasada face ao que a SpaceX tem alcançado, no futuro irão bater-se lado a lado pelos projetos espaciais, quer na exploração da Lua, quer na ida a Marte.

Apesar de este ser o 13.º lançamento bem-sucedido do foguete, foi o voo inaugural do NS-4 da empresa, uma cápsula da tripulação atualizada com seis assentos, painéis de exibição e controlos de temperatura. Dentro da cápsula viajou já um manequim de tamanho humano que recolheu os mais variados dados do lançamento.

Manequim Skywalker

O foguete, com o manequim “Mannequin Skywalker”, que ocupou um dos seis lugares disponíveis, descolou a um apogeu de 107 km, bem acima da linha Karman, o limite convencionado que fica a uma altitude de 100 km acima do nível do mar.

Vários minutos após a descolagem, o impulsionador do foguete aterrou com sucesso e precisão incrível. Estabilizou no ar, controlou a velocidade de descida e pousou controlado sobre quatro pernas estendidas, uma reminiscência do impulsionador Falcon 9 da SpaceX. A cápsula, projetada para um dia transportar turistas ao espaço, fez um retorno mais suave, auxiliada por três grandes para-quedas.

O foguete New Shepard está em construção há muito tempo. Segundo as informações da empresa, o foguete entrou no seu sétimo ano de testes de voo sem tripulação. Aliás, os voos tripulados não deverão ocorrer antes de 2022. Tendo em conta o que já referimos, o seu maior concorrente, a SpaceX, teve muito mais sorte, entregando os seus primeiros astronautas ao espaço em agosto de 2020.

Próxima paragem: Lua

Embora seja iterativo em certos aspetos, o lançamento de hoje estabelece as bases para o esforço muito mais ambicioso da Blue Origin: pousar astronautas na Lua.

Conforme foi possível acompanhar, a New Shepard usou o motor de foguete BE-3 movido a hidrogénio líquido e oxigénio. Duas versões otimizadas para vácuo destes motores levarão o veículo de lançamento orbital da Blue Origin, New Glenn, que deve fazer a sua estreia ainda este ano, como relata NASA Spaceflight.

O motor BE-7 da empresa, que atualmente está a ser testado, usa o mesmo combustível do BE-3 e foi projetado para ser usado no módulo lunar Blue Moon da Blue Origin. A empresa entregou um protótipo em escala real à NASA em agosto.