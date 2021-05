Análise: aspiradores verticais Jimmy H8 Pro e Jimmy H9 Pro

A marca Jimmy pertence ao ecossistema Xiaomi e é focada em produtos para a casa. Os aspiradores a bateria verticais são os mais relevantes, mas também tem na sua oferta, por exemplo, um secador de cabelo ou liquidificadoras. Recentemente, chegou ao mercado o Jimmy H9 Pro como o mais potente e eficiente modelo da marca, e o H8 Pro como o mais leve.

Com vários modos de aspiração e acessórios que se adaptam a qualquer limpeza, qual deles será o melhor para as suas necessidades? Vamos mostrar, em pormenor cada um deles.

Os aspiradores verticais são uma opção para cada vez mais famílias. Além de fáceis de arrumar e de limpar, evitam a utilização de sacos descartáveis, adaptam-se, com os acessórios certos, a qualquer situação de limpeza, e depois, os que são a bateria, dão uma liberdade extraordinária sem se ter que ficar limitado ao comprimento do fio e às tomadas que tem pela casa.

Os modelos da Jimmy são todos a bateria com autonomia para 20 a 30 minutos. Na verdade, a autonomia depende muito dos modos utilizados e em ambos os casos tivemos a oportunidade de testar o modo auto que se ajusta em termos de puder de sucção ao tipo de superfície que está a aspirar.

Especificações gerais

Os modelos que trazemos a análise distinguem-se em pormenores-chave. Ou seja, na potência, bateria, poder de sucção e até capacidade do depósito de lixo. Além disso, os acessórios também marcam a diferença.

Contudo, há muitos pontos que os unem. Partilham os mesmo modos de aspiração, os depósitos de lixo contam com filtros HEPA, garantindo uma maior eficiência, e melhor ainda, podendo tudo ser lavado com água, sem que sejam danificados.

Jimmy H8 Pro Jimmy H9 Pro Potência 500W 600W Poder de sucção 160AW 200AW Bateria 7x3000mAh 8x3000mAh Tensão 25.2V 28.8V Tempo de carregamento 4-5 horas 4-5 horas Autonomia com cabeça rotativa 13 / 20 / 38 minutos 15 / 25 / 60 minutos Autonomia sem cabeça rotativa 15 / 30 / 70 minutos 17 / 30 / 80 minutos Ruído 80 dBa 86 dBa Depósito de lixo 0,5 L 0,6 L Peso da unidade principal 1,51 kg 1,9 kg Peso do aspirador 2,62 kg 3,12 kg

Na caixa

As caixas de ambos os modelos vêm bastante bem recheadas de acessórios, sendo muitos deles comuns. No entanto, o Jimmy H9 Pro tem alguns que marcam a diferença e o tornam ainda mais versátil.

Acessórios comuns entre os aspiradores

Aspirador portátil

Bateria

Carregador

Base de suporte

Cabeça giratória elétrica para chão

Cabeça giratória elétrica para colchão e sofás

Escova macia

Escova 2 em 1 para estofos

Tubo flexível

Escova 2 em 1 para fendas

Conector

Adaptador de corrente

Manual de instruções

Assessórios exclusivos do Jimmy H8 Pro

Tubo em metal não dobrável

Assessórios exclusivos do Jimmy H9 Pro

Tubo em metal dobrável

Escova rotativa para carpetes (para cabeça giratória elétrica)

Aspiração

Tal como já foi referido, os dois aspiradores vêm com modo Auto. Este modo automático permite que o poder de sucção se ajuste à superfície que está a ser aspirada. Além do modo Auto, existem ainda os modos Turbo, Max e Eco. A autonomia vai, obviamente estar dependente dos modos utilizados.

O Modo Eco tem uma potência menor, segue-se o Turbo e por fim o Max. Para aspiração do chão, o modo Eco poderá ser suficiente quando pensamos na sugidade do dia-a-dia: pó, migalhas e cabelos. Para limpar o pó dos móveis, também será suficiente o modo eco. Para os cantos da casa poderá ser ideal o modo Turbo, bem como para lixo maior, como farinha ou pó de café derramado no chão. Também será o modo ideal para aspirar os sofás ou almofadas. Já o modo Max é indicado para carpetes e estofos do carro.

Os dois aspiradores, no modo Auto, comportam-se de forma semelhante e ajustam rapidamente a potência para aspirar diferentes superfícies.

Apesar das diferenças que relatamos a seguir, dando vantagens a um modelo nalguns aspetos e a outro, noutros, ambos garantem resultados muito bons, sem nenhum aspeto negativo a apontar.

As diferenças na aspiração do chão

O Jimmy H9 Pro tem vantagens claras face ao H8 Pro. Em primeiro lugar tem uma cabeça giratória elétrica para chão mais larga que o H8 Pro, pelo que é mais eficiente. Além disso, tem uma escova especial para carpetes que se coloca nesta cabeça giratória e que garante assim uma maior limpeza.

O facto do tubo metálico do H9 Pro ser dobrável é também uma vantagem, principalmente para chegar por baixo dos móveis, como a cama, por exemplo.

No entanto, o Jimmy H8 Pro é bastante mais leve e tem um sistema de rodas que garante uma deslocação mais ágil. Para quem sofre com algum tipo de problema associado à mobilidade ou força, este H8 Pro é sem dúvida alguma uma escolha acertada.

Outras diferenças notórias

Ainda sobre o peso, para aspirar os móveis, o H8 Pro garante resultados ao nível do H9 Pro, mas, sendo mais leve, acaba por ser melhor para a função.

Já para aspirar colchões, sofás ou estofos do carro, o H9 Pro leva vantagens, uma vez mais, por tem mais potência e um poder de sucção maior.

Autonomia dos aspiradores Jimmy H8 Pro e Jimmy H9 Pro

Evidentemente que a autonomia vai depender do modo utilizado durante o processo de aspiração. No meu caso, com o modo Auto, foi possível atingir os 24 minutos com o H8 Pro e os 33 minutos com o H9 Pro. No entanto, apenas tenho duas passadeiras em casa, pelo que a potência máxima raramente foi atingida.

Para limpeza dos estofos do carro, onde foi usada a potência máxima com a escova rotativa elétrica pequena, os valores anunciados pela marca foram os atingidos, 13 minutos e 15 minutos, respetivamente.

Um outro exemplo, foi com a limpeza de pó no modo eco de móveis. Neste caso, foi utilizada a escova macia, e com o H8 Pro foram consumidos 15% de bateria em cerca de 10 minutos de aspiração. Com o H9 Pro os resultados não foram muito diferentes, consumindo os 15% em cerca de 15 minutos.

O carregamento é feito, na totalidade em 4 a 5 horas nos dois modelos. Ambos têm uma base onde podem ficar a carregar de forma segura e arrumada. No entanto, cada um tem um carregador externo. Basta retirar a bateria e colocar à carga em qualquer lugar.

Veredicto

Os aspiradores verticais a bateria conquistaram-me no momento de fazer as limpezas em casa. Ainda que um robô aspirador seja muito útil para a limpeza do dia-a-dia, a verdade é que não chega a todos os cantos da casa e precisa de uma preparação prévia no espaço a aspirar.

Já estes chegam literalmente a todo o lado, já que são a bateria, não havendo restrições por causa do fio e das tomadas em casa. Além disso, com os acessórios certos são adaptados aos mais diversos tipos de limpeza. O pano do pó ou o espanador são rapidamente postos de lado. O pó em cima dos móveis é limpo com facilidade e todos os cantos são fáceis de chegar.

Um outro exemplo é a aspiração do carro. Com o carro numa garagem sem tomadas elétricas por perto, só indo a um centro de limpeza é que teria oportunidade de ter o carro devidamente aspirado, se estivesse dependente de um aspirador mais comuns com fios. As soluções a bateria mais acessíveis também não são solução, porque não garantem a eficiência que um destes modelos consegue.

O modelo H9 Pro tem como vantagens o facto de ter um tubo metálico dobrável e uma cabeça elétrica mais larga, além de ter mais potência e, ainda assim, garantir maior autonomia.

No entanto, o Jimmy H8 Pro é um modelo mais leve e a aspiração não fica prejudicada de forma substancial por causa da potência, ainda que não seja tão eficiente.

Preço e disponibilidade

O aspirador Jimmy H8 Pro está disponível atualmente por um preço promocional de 230 €, com envio rápido e gratuito a partir de Espanha.

Já o mais potente Jimmy H9 Pro pode ser adquirido por 364,99 €, utilizando o código de desconto JMH9PRO. Também neste caso a entrega é feita em 2 a 5 dias úteis, com portes gratuitos e sem quaisquer taxas adicionais.

Jimmy H8 Pro

Jimmy H9 Pro

