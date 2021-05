Antártida: Maior iceberg do mundo soltou-se de plataforma de gelo

O A-76 é o maior iceberg do mundo, um posto até agora detido pelo A-23A, com cerca de 3.880 quilómetros quadrados. Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), o iceberg soltou-se de plataforma de gelo Roone, no noroeste da Antártida.

Para se ter uma noção do tamanho, este iceberg é maior do que o distrito de Coimbra.

O iceberg, denominado A-76, tem um comprimento de 170 quilómetros e uma largura de 25, com uma superfície total de 4.320 quilómetros, face aos 3.640 da ilha de Maiorca, segundo a Agência Espacial Europeia (ESA).

A grande massa flutuante no mar de Weddell foi detetada pela Missão Copérnico Sentinel-1, formada por dois satélites de órbita polar, que observam a Antártida, incluindo as regiões mais remotas, durante todo o ano, revela a Lusa.

A denominação dos icebergs faz-se a partir do quadrante antártico em que são vistos originalmente, seguindo-se uma letra sequencial. Se posteriormente a massa de gelo se partir, como por vezes acontece, cada pedaço acrescenta ao nome uma letra sequencial.

Porque se soltou o iceberg A-76​?

Haverá uma ligação com as alterações climáticas? Por agora, ainda não se fez essa ligação. “A área [onde se desprendeu] não é uma área que esteja a passar por qualquer mudança significativa por causa do aquecimento global.

A mensagem principal é que faz parte do ciclo natural”, disse Alex Brisbourne, cientista do British Antarctic Survey, ao site da revista New Scientist, refere o jornal Publico.