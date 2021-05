O mercado do áudio tem estado a mudar muito nos últimos anos. As grandes marcas tecnológicas estão a apostar nesta área e as suas ofertas surgem de forma natural, com apostas únicas e com a integração natural com as suas restantes ofertas.

São assim lógicas e óbvias as propostas da Huawei nesta área, que têm amadurecido e têm-se tornado cada vez melhores. A mais recente aposta é a Huawei Sound, uma coluna capaz de surpreender até os audiófilos mais exigentes.

Com um historial único em áreas tão distintas como os smartphones e os computadores pessoais, a Huawei tem apostado de forma única na diversificação das suas propostas. É neste crescimento que entra, com grande destaque, a sua nova gama de acessórios de som, com os Freebuds ProFreebuds Studio e os Huawei Gentle Monster Eyewear II.

Mas a marca já foi mais longe e tem no seu catálogo uma oferta de colunas de elevada qualidade. Falamos da Huawei Sound X e da Huawei Sound, criadas em parceria com a Devialet, a conhecida marca francesa. É precisamente esta última coluna que agora vos trazemos.

Estilo, elegância e design

Sendo muito mais do que uma simples coluna, a Huawei Sound tem um design que lhe permite integrar-se em qualquer espaço. A sua forma circular garante que ao mesmo tempo que oferece a melhor qualidade sonora, também pode ser uma peça de estilo e integrada em qualquer local.

Com elementos de som visíveis, transmite a certeza de dar ao utilizador a melhor qualidade de áudio. Ao mesmo tempo, mistura as saídas de som com a estética e com a elegância esperada. A somar a isto, estão na zona superior todos os controlos que o utilizador necessita.

A qualidade de som que surpreende qualquer um

Sendo esta uma coluna, é na parte do som que tudo se vai focar. A Huawei Sound garante uma qualidade única, fruto da parceria com a Devialet e também graças aos elementos sonoros de alta qualidade presentes.

Com um tamanho menor do que seria esperado, esta coluna surpreende pela sua capacidade sonora, conseguindo competir com o que a concorrência de topo oferece. A razão está no seu design de 4 altifalantes.

O seu subwoofer de 4 polegadas garante que os graves possam ser destacados e ouvidos como se fossem a gravação original. Há aqui que contar com a ajuda da tecnologia SAM (Speaker Active Matching) da Devialet que ajusta o sinal sonoro à coluna.

Este cenário é complementado com três potentes tweeters que se focam nas notas mais altas. Como resultado temos uma experiência mais viva em qualquer canção que seja tocada pela Huawei Sound. A ajudar está a tecnologia Devialet SPACE, que recria uma experiência de som surround.

Por fim, as duas unidades passivas com tecnologia SAM num design acústico “Push-Push”, trabalham em conjunto com o woofer para debitar tons graves robustos. Conseguem ainda limitar a distorção na membrana para produzir uma qualidade de áudio única.

Todos estes elementos colocados de forma única dentro da Huawei Sound conseguem criar de forma nativa uma experiência de som surround 360°. Bastará colocar esta coluna no centro para escutar a envolvência do som em todas as direções.

Música que mais gosta, com a máxima qualidade

Um dispositivo como a Huawei Sound tem obrigatoriamente de garantir a melhor qualidade de som. Esta ideia não é apenas um desejo e a Huawei garantiu-lhe a certificação Áudio High-Res, sendo possível a reprodução de todos os seus ficheiros de áudio até 24 bits/96 kHz sem perder qualidade.

Numa altura em que cada vez mais surgem serviços de streaming de elevada qualidade, é bom saber que há suporte para o codec LDAC. Este está presente na quase totalidade dos smartphones Android mais recentes, o que permite fazer streaming de elevada qualidade por Bluetooth.

A ligação da Huawei Sound ao mundo

Ao contrário de muitos destes dispositivos, a Huawei Sound tem muitas possibilidades de ligação. A mais óbvia e simples é mesmo a via Bluetooth, que pode ser emparelhada por NFC.

Para garantir uma utilização ainda mais alargada, esta coluna tem uma funcionalidade que muitas marcas simplesmente ignoraram. Falamos de uma entrada AUX de 3,5 mm. Para os conteúdos áudio de grande qualidade está também presente o UPnP.

A forma mais simples de ligar e usar a Huawei Sound será mesmo tocando com o smartphone na lateral. A ligação NFC é imediata e tudo se processa de forma transparente para o utilizador que só precisa de colocar a música a tocar.

Para ajudar a controlar o volume e para outras funções, a Huawei Sound tem no topo uma área sensível ao toque. Aqui podem aumentar ou diminuir o som, colocar em silêncio e aceder a outras funções. Um arco colorido dará ao utilizador a noção do volume aplicado.

Também a app AI Life, um verdadeiro centro de controlo dos dispositivos Huawei, pode ser usada para controlar esta coluna. Aqui há detalhes muito mais apurados, como a definição dos efeitos de som (Hi-F, Vocal, Devialet SPACE Soundstage e controlo de Bass) ou o próprio volume.

Contem também com a possibilidade de fazer o controlo total da rede WiFi a que se liga e até as atualizações de firmware, que trazem sempre melhorias. Esta é a app onde o utilizador controlará todas as funções da Huawei Sound.

Usabilidade e a esperada qualidade áudio

A Huawei Sound é uma coluna que se destaca pela sua qualidade sonora. Consegue atingir padrões perto da sua irmã maior, a Huawei Sound X, mas num corpo mais pequeno e por isso mais discreto. A presença do Áudio High-Res é a certeza destes padrões e da pureza da música.

Algo que poderia ser essencial hoje em dia é mesmo o controlo por voz. Na verdade, e dada a simplicidade de ligação e controlo desta coluna, este acaba por ser desnecessário. O smartphone está sempre presente e até o UPnP permite enviar música, que depois é controlada.

Ao mesmo tempo, e com os controlos que tem no topo, fica intuitiva a gestão do som que a Huawei Sound está a reproduzir. Basta passar a mão no topo para fazer a pausa ou um toque para de imediato ficar com o volume no mínimo.

O preço desta coluna acaba também por ser ajustado e bem abaixo do que oferece. A Huawei Sound custa agora 179,90 € na nova loja online da Huawei. Com um desconto simpático podem receber em casa esta coluna que consegue surpreender até os audiófilos mais exigentes.

Huawei Sound

Huawei Sound: Galeria de imagens