Clubhouse está finalmente disponível para todos no Android. Não terá chegado tarde?

A Alpha Exploration Co. é a empresa por detrás da app Clubhouse: Drop-in audio cha‪t que se tornou popular no decorrer da pandemia, principalmente neste início do ano. A grande particularidade é que apenas estava disponível para iOS.

Finalmente, chegou ao Android de forma geral, depois de um pequeno período de testes, mas… será que não chegou tarde?

Depois do alcance incrível no início do ano, onde víamos um pouco por todo o mundo influenciadores digitais, grandes empresários, especialistas em marketing ou em qualquer outra área, a falar sobre o Clubhouse e as salas onde participavam, o burburinho à volta da app parece que desvaneceu.

Na altura, a exclusividade para iOS foi também bastante contestada pelos potenciais utilizadores que apenas tinham Android. Por isso, os criadores não tardaram em expandir o negócio… ou talvez tenham tardado…

As grandes redes sociais começaram a preparar propostas semelhantes, ou seja, salas onde apenas se pode falar e ouvir, mas onde existe um orador e um moderador, para que se possa então abrir diálogo, mas de forma controlada. Hoje, por exemplo, temos já a funcionar o Twitter, o Spaces. O Facebook deverá, em breve, ter também um recurso semelhante disponível.

Clubhouse disponível para Android e iOS

Agora, numa fase em que a utilização da app parece ter abrandado, é que os utilizadores Android têm, de forma generalizada, acesso a esta oferta.

O lançamento mundial já está a decorrer e em Portugal, para grande parte dos utilizadores Android já aparece a opção “Instalar” na Play Store, em vez do “Pre-registar”. Para os restantes não deverá tardar muito até que também esteja disponível.

A app é gratuita, conta já com mais de 500 mil instalações, mas tem uma nota de apenas 3,7 estrelas.

Considera que o Clubhouse chegou tarde demais à Play Store?