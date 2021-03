A invasão dos gadgets que usamos no dia a dia começou há alguns anos. Chegou de forma discreta e lenta, provavelmente com os smartwatches, mas tem conquistado novos espaços e novos equipamentos de forma muito firme e principalmente útil.

Assim, o que hoje vos trazemos não poderá ser propriamente uma surpresa, mas sim a materialização de algo que era esperado. Se a pergunta é “um objeto de moda pode estar recheado de tecnologia”, a resposta chega com os Huawei X Gentle Monster Eyewear II. Vamos conhecer estes óculos que são muito mais do que parecem.

A Huawei está a desbravar novos caminhos

Os gadgets, sejam eles mais ou menos inteligentes, já conquistaram o seu espaço no nosso quotidiano. Para além dos smartphones, já nos habituámos a ter também presentes os buds e o smartwatch, para nos ajudarem a estar permanentemente ligados e ao corrente do que se passa no mundo e, em especial, na Internet.

Se estes são já os tradicionais, marcas como a Huawei procuram criar novas áreas, reinventando objetos que usamos diariamente. Assim, não é nada anormal a chegada dos Gentle Monster Eyewear II, uns óculos que estão recheados de tecnologia.

Um objeto de moda recheado de tecnologia?

Estes óculos, aparentemente normais, escondem dentro das suas hastes tecnologia que nos permite receber chamadas, ouvir música e até ouvir notificações. Assim, dispensamos os buds e até quem sabe olhamos menos para o smartwatch.

Criados em parceria com a empresa coreana Gentle Monster, estão ainda longe da realidade aumentada de outras propostas, que curiosamente não vingaram no mercado. Dedica-se ao som e dá uma liberdade ao utilizador, que assim deixa em casa os headphones ou os buds.

Uma estética que esconde a modernidade

Com linhas muito tradicionais, os Huawei X Gentle Monster Eyewear II conseguem criar um binómio muito interessante. São uma peça de moda, com vários modelos de armação, onde se junta a capacidade de ouvir e receber áudio, para as chamadas ou para a simples música.

Como a interatividade é importante, podem ser controlados com o toque, bastando usar os sensores das hastes. Assim, com o passar do dedo podem mudar de música ou ajustar o volume. O toque nessa mesma zona permite atender uma chamada, colocar a música em pausa ou chamar a assistente de voz.

Comandar os óculos com a ponta do dedo

Esta união com o utilizador vai mais longe ao permitir que possam ser dados comandos de voz, da mesma forma que o fazem quer para o smartphone quer para o smartwatch. Assim, a liberdade é total, não precisando de olhar para os equipamentos para saber quem está a ligar ou quem está a enviar mensagens.

A utilização pode ser prolongada, uma vez que estes óculos da Huawei pesam apenas 45 gramas, aproximadamente. Se a parte que fica em contacto com a cara não se nota, o mesmo acontece com o resto da armação, onde está toda a tecnologia presente.

Compromisso entre estética e modernidade

O tempo de utilização destes óculos a ouvir música ou em chamada está longe do que outros dispositivos oferecem. Esta é uma consequência da sua bateria de apenas 85 mAh. Aqui temos o compromisso entre a durabilidade e o peso aceitável.

Ainda assim, e com apenas 1 carga, a Huawei garante que os Gentle Monster Eyewear II conseguem ser usados durante 5 horas a ouvir música ou 3 horas e 30 minutos de chamadas. Convenhamos que é um valor muito interessante para o equipamento que é.

Parceria com a Gentle Monster criou peça única

Toda a interação entre os óculos e as dependências que tem são feitas com recurso à caixa que os acompanham, onde podem carregar a sua bateria ou emparelhar com um smartphone. Este último passo pode também ser feito diretamente nas hastes dos óculos.

Esta caixa é discreta, também ela com um sentido estético grande e tem apenas de menos normal a entrada USB-C e o botão de emparelhamento. Tudo o resto é discreto e nem parece a base de carregamento que, na verdade é, servindo também para transporte.

Criado para proteger o utilizador em várias áreas

Algo muito importante e que poderia estragar estes óculos/headphones/assistente pessoal é o isolamento de som. Não se quer que este saia para fora da esfera pessoal do utilizador, nem para incomodar os outros e nem para que estes oiçam as conversas.

Aqui a Huawei trabalhou de forma certa com a Gentle Monster e todo o som emitido fica contido e protegido. As fugas de som são mínimas e a qualidade de captação de som é também ela muito boa. Assim, a privacidade é garantida.

Sim, podemos ter mais que uns óculos

Resta apenas responder à questão que colocámos inicialmente e que nos motivou no explorar dos Gentle Monster Eyewear II da Huawei. Poderá um objeto de moda estar recheado de tecnologia?

A verdade é que a resposta é sim. Estes óculos não são ainda o topo do que a tecnologia pode dar, mas na verdade nem todos procuram isso. Querem peças que tenham linhas estéticas agradáveis e que possam dar um extra. Neste caso temos um kit mãos livres e uns buds sempre prontos a serem usados.

Onde se encaixam os Eyewear II da Huawei?

Os mais puristas do áudio certamente vão encontrar pontos de melhoria e um som que poderia ser melhor, mas a verdade é que não é suposto haver ANC e outras tecnologias. Falamos de uns óculos que nos dão acesso ao som, tanto das chamadas como da música e estes Gentle Monster Eyewear II da Huawei cumprem.

Sendo uma peça de moda e totalmente diferente, o seu preço não é reduzido. Por cerca de 350 euros podem comprar estes óculos únicos e que são diferentes do que podem encontrar no mercado. Mais uma vez a Huawei mostra que inova em áreas diferentes e onde consegue ser disruptiva.

Huawei X Gentle Monster Eyewear II

Huawei X Gentle Monster Eyewear II: Galeria de imagens