TSMC já iniciou as pesquisas para a produção de chips de apenas 1nm

No que respeita ao processo de fabrico, atualmente o mais avançado já implementado é o da litografia de 5nm. E, neste segmento, a taiwanesa TSMC é a grande líder, sendo a Apple a sua maior cliente deste processo.

Mas a fabricante também já está a preparar o próximo fabrico de 3nm enquanto avança com pesquisas sobre o de 2nm. Contudo, a TSMC não se quer ficar ‘apenas’ por aqui e, segundo as informações, também já deu início às pesquisas para a produção de chips de 1nm.

Enquanto temos fabricantes que apenas agora começam a entrar na litografia de 10nm, como a Intel, outras já estão muito mais avançadas neste processo.

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) é atualmente a mais proativa ao nível mundial no que respeita à evolução no processo de fabrico dos chips. Os componentes de 7nm e 5nm já estão a ser produzidos a todo o gás, mas também já se prepara o fabrico de 3nm e 2nm. No entanto, a IBM já deu o pontapé de saída e foi a primeira a anunciar o seu chip de apenas 2 nanómetros.

Contudo, e mesmo que há alguns anos os especialistas tivessem alertado que seria complicado continuar a reduzir a litografia dos chips, as fabricantes têm mostrado que tal é, sim, possível!

TSMC já pesquisa o processo de apenas 1nm

De acordo com as informações, a TSMC já iniciou as suas pesquisas para a produção de chips de 1nm de litografia.

No entanto, tal processo poderá chegar apenas daqui a vários anos. Isto porque, em conjunto com a Universidade Nacional de Taiwan e com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a fabricante taiwanesa concluiu que a produção de chips de apenas 1nm terá como obstáculo a dificuldade de encontrar transístores adequados a este processo.

Por outro lado, componentes com menores dimensões não são necessariamente sinónimo de menor desempenho. Mas são um passo importante para a evolução das tecnologias e dos equipamentos nos quais podem ser aplicados.

Enquanto estas pesquisas se processam, para já vamos aguardar por novidades mais concretas sobre os chips de 3 nanómetros. Estes componentes devem chegar ao mercado no final deste ano ou início do próximo.

Leia também: