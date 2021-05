IBM anuncia o seu chip de 2nm, até 45% mais rápido e 75% mais eficiente que o de 7nm

A IBM pode parecer uma empresa que atualmente se encontra mais na periferia da popularidade do mundo tecnológico. Mas a marca norte-americana surpreendeu tudo e todos ao anunciar agora o seu chip de 2 nanómetros.

Esta é assim a primeira empresa no mundo a desenvolver o primeiro chip fabricado com uma litografia de 2nm.

IBM anuncia o seu chip de 2nm

A gigante IBM anunciou nesta quinta-feira, dia 6 de maio, que é a primeira empresa ano mundo a desenvolver o primeiro chip fabricado num processo de 2 nanómetros (nm).

Depois de muito se falar na taiwanesa TSMC, afinal foi mesmo a norte-americana a primeira a dar este gigante passo.

Segundo a IBM, este chip está projetado para ser até 45% mais rápido e 75% mais eficiente do que o chip de 7nm. A marca adianta que este semicondutor oferece vários benefícios, incluindo a redução da pegada de carbono nos data centers, já que estes representam 1% do uso de toda a energia global.

Para além disso, o chip pode ainda contribuir para acelerar as funções dos laptops, oferecendo também um processamento mais rápido nas aplicações. Será ainda uma ajuda na maior rapidez na tradução de idiomas e maior velocidade no acesso à Internet.

Este semicondutor de 2nm da IBM pode ainda quadruplicar a vida da bateria dos smartphones, tornando possível que os utilizadores apenas carreguem os seus equipamentos a cada quatro dias. Terá ainda um contributo para uma deteção mais célere de objetos e do tempo de reação dos veículos autónomos.

Segundo Dario Gil, vice-presidente sénior e Diretor da IBM Research:

A inovação refletida neste novo chip é essencial para a criação de novas e mais potentes plataformas de tecnologia que podem ajudar a nossa sociedade a lidar com grandes desafios, desde mudanças climáticas e sustentabilidade, à escassez de alimentos.

Um chip com 50 mil milhões de transístores

O novo chip de 2nm da IBM tem 50 mil milhões de transístores integrados numa peça com o tamanho de uma unha. A empresa diz que a construção é o resultado da tecnologia nanosheet, a qual possibilitou o desenvolvimento do chip em menos de 4 anos, depois do anúncio do chip de 5nm.

O semicondutor foi desenvolvido no laboratório da IBM situado em Albany, Nova Iorque, EUA. Nesse local, os cientistas colaboraram com parceiros do setor público e privado, tal como a Samsung e a Intel.

Este foi assim um importante passo no segmento de nanotecnologia que, certamente, trará grandes contributos para a evolução e inovação da tecnologia que hoje conhecemos.