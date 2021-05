Com uma grande atualização a ser passada aos utilizadores do Windows 10, é normal que este sistema esteja com uma atenção particular. Os utilizadores procuram avaliar se existem problemas ou situações anormais.

Pois estes surgiram agora, mas não associadas à atualização de maio de 2021. Tudo está associado à Patch Tuesday de maio e o resultado não é bom para os utilizadores, que têm problemas ao aceder ao Microsoft Teams e Outlook.

Os casos de problemas com o Windows 10 e as suas atualizações têm-se acumulado. Estes surgem de vários pontos e com várias origens, mas sempre associados às atualizações do Windows 10 e ao que estas procuram trazer de novo para este sistema operativo.

A mais recente situação está agora a ter impacto nos utilizadores do sistema da Microsoft tem já uma origem bem identificada. Chegou com a Patch Tuesday de maio, lançada na semana passada, que se dedicava a corrigir alguns problemas de segurança.

O relato dos utilizadores é quase sempre igual na sua base. Vários dos que instalaram esta atualização, relatam que têm agora problemas a autenticar-se em serviços da Microsoft. Em causa estão alguns como o Microsoft Teams ou o Outlook.

Apesar de não ser útil para nenhum dos utilizadores visados, a Microsoft já reconheceu o problema. Relatou que os utilizadores podem ter problemas a aceder a serviços como o Teams, o Outlook, e o OneDrive for Business.

Apesar de não ser ainda uma solução identificada, muitos utilizadores relatam que basta reiniciar o Windows 10. Este processo liberta o acesso e permite aceder ao Teams e ao Outlook, sendo, no entanto, pouco prático e útil de utilizador

Espera-se que a Microsoft lance muito em breve uma correção para este problema. Ao afetar os seus serviços, coloca em causa a sua utilização, com todos os problemas associados. A Patch Tuesday de maio tem estado isenta de problemas até agora, mas estes parecem estar agora a surgir.