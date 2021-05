Será muito mais simples usar lojas de apps alternativas no Android 12

Uma das grandes vantagens do Android é a liberdade que dá aos utilizadores no que toca à instalação de apps. Mesmo tendo a Play Store, dedicada a servir as apps neste sistema, permite que qualquer uma possa ser instalada manualmente.

Isto levou a que surgissem novas lojas de apps, alternativas à Play Store e a tudo o que o Android e a Google oferecem. Com o novo Android 12, a Google quer melhorar este processo e vai tornar mais simples usar as lojas de apps alternativas.

O mercado dos dispositivos móveis está a sofrer uma mudança muito grande. A luta que a Epic iniciou veio abrir uma fenda que poderá não ser fechada. A própria Google assumiu que no Android 12 iria mudar a forma como permite o acesso a outras lojas, mas sem comprometer a segurança do sistema.

Apesar de na altura não ter dito como o iria fazer, a verdade é que surgiu agora uma novidade importante, durante a I/O. Chega finalmente com esta nova versão o acesso a uma nova realidade no que toca a lojas de apps externas à Google.

As regras são claras e caso sejam cumpridos os 4 parâmetros essenciais de segurança então o acesso fica garantido. Isto irá remover todos os alertas e pedidos de confirmação que agora são apresentados e pedidos aos utilizadores.

Estes 4 parâmetros são fortes e estão bem identificados pela Google para o Android 12. Assentam em (1) a loja estar marcada como autorizada, (2) a app está preparada para o Android 10, (3) a loja já instalou antes esta app e (4) a loja declara ter as permissões corretas.

Após garantir estes pontos, a loja consegue ultrapassar as barreiras de segurança da Google. Isto é especialmente importante no que toca às atualizações das apps, que até agora obrigava a um conjunto grande de aprovações por parte do utilizador.

Esta é a forma que a Google encontrou para trazer para o seu ecossistema outras lojas de apps e outros mercados. É uma mudança grande e importante, que terá de garantir padrões de segurança muito elevados. Os problemas já existem hoje e o Android não precisa de novos, trazidos por mais uma ação para tornar o sistema mais simples.