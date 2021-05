POCO M3 Pro 5G chega com ecrã a 90Hz e bateria de 5000mAh a partir de 130 €

O novo smartphone da POCO acabou de chegar ao mercado como uma solução 5G de muito baixo custo. O POCO M3 Pro 5G chega com design arrojado e oferece algumas das melhores tecnologias por um preço absolutamente surpreendente.

A partir de 130 € poderá ter acesso a um smartphone com ecrã com uma taxa de atualização de 90Hz, câmara de 48 MP, NFC e uma grande bateria de 5000 mAh. Mas há mais para descobrir.

POCO M3 Pro 5G chegou para conquistar o mercado dos preços baixos

A escolha de um smartphone de baixo custo não é simples. A oferta é muita e por 100/150 € existem modelos com especificações demasiado fracas para os tempos que correm. Hoje, nesta faixa de preços, é importante perceber que já pode ter um bom smartphone, com uma grande capacidade para armazenamento de fotos, vídeos e apps.

Além disso, as marcas estão a apostar cada vez mais numa oferta completa com as mais recentes tecnologias do segmento.

O POCO M3 Pro 5G é o caso mais recente e que vai, certamente, conquistar muitos utilizadores. Em primeiro lugar, vem equipado com o processador da MediaTek Dimensity 700 de 7nm que já está preparado para o universo das comunicações 5G. Para complementar, oferece 4 ou 6 GB de RAM o que irá garantir um bom desempenho do smartphone. De referir ainda que se trata de um modelo dual SIM LTE.

Em termos de armazenamento interno, a versão de 4 GB de RAM oferece 64 GB de armazenamento e a de 6 GB de RAM oferece 128 GB.

O ecrã é outra das suas surpresas, uma vez que já oferecer uma taxa de atualização dinâmica de 90Hz. Mas não é só. Este modelo de baixo custo tem um ecrã de 6,5″ já com resolução FullHD+. Tal como outros modelos da marca tem sensor de luz ambiente a 360º.

A bateria tem capacidade de 5000 mAh e suporta carregamento rápido a 18W. Oferece, adicionalmente, sensor de impressões digitais na lateral, reconhecimento facial (via câmara frontal), NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi a 2.4GHz e 5GHz e GPS.

Há que referir que o POCO M3 Pro 5G tem um design exclusivo da POCO, bastante arrojado e diferenciado da concorrência, tem jack de áudio de 3,5mm e o já tradicional emissor de infra-vermelhos.

As câmaras do POCO M3 Pro 5G

No campo da fotografia, a POCO equipou este smartphone com uma configuração já comum também neste segmento. Tem uma câmara tripla composta por uma grande angular de 48 MP, uma macro de 2 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. A câmara frontal é de 8 MP.

Ambas gravam vídeo a 1080p a 30fps. A câmara principal é ainda capaz de gravar vídeo em slow motion a 720p a 120 fps.

Por fim, resta referir que o POCO M3 Pro vem equipado com Android 11 modificado pela interface de utilizador da Xiaomi, a MIUI 12.

Preço e disponibilidade

O smartphone POCO M3 Pro está disponível nas cores preto, azul e amarelo, nas versões de 4+64GB e 6+128GB. No entanto, para envio a partir de armazém europeu, poderá contar (para já) apenas com a versão 6+128GB em preto, com entrega rápida e gratuita.

Quanto ao preço, está disponível por cerca de 130 € para a versão de 4+64GB, e 147 € para a versão de 6+128GB, utilizando o código de desconto 10M3PRO.

