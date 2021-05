Samsung Galaxy S21 FE será lançado com Snapdragon 888 – Geekbench confirma

A Samsung tem na sua linha FE uma proposta mais acessível dos seus topo de gama, sem descurar no desempenho. O Samsung Galaxy S21 FE deverá chegar apenas em setembro, mas há cada vez mais rumores que lhe dão destaque e respondem às expectativas dos consumidores.

Num teste de benchmark da Geekbench o modelo surge listado com as respetivas pontuações single-core e multi-core, confirmando ainda o processador de topo que terá integrado.

A Samsung com o conceito Fan Edition foi capaz de chegar a um público que procura desempenho de topo, mas que não tem capacidade para investir em modelos com preços a rondar os 1000 €. Marcas como a Xiaomi ou a OPPO oferecem soluções deste género com grande sucesso e a Samsung não quer perder esta corrida.

As grandes diferenças entre o modelo Galaxy S20 e a edição de fãs prendem-se com os materiais de construção, com a própria tecnologia utilizada no painel do ecrã e com as câmaras fotográficas, ainda que o sensor principal (grande angular) seja o mesmo nos dois modelos. Depois, o processador, o sistema operativo, tecnologias de Bluetooth, Wi-Fi, impressões digitais e mesmo a própria capacidade de armazenamento e RAM são partilhadas.

Assim, a Samsung consegue garantir um desempenho de topo, mas a um preço substancialmente menor.

Geekbench confirma processador do Samsung Galaxy S21 FE

Considerando o modelo lançado o ano passado, já era esperado que o Samsung Galaxy S21 FE viesse também equipado com o mesmo SoC que equipa o modelo base. No entanto, a Samsung poderia ajustar esta característica, considerando a juventude da linha FE.

Agora, um teste de benchmark através do software da Geekbench vem confirmar esse pormenor, bem como as pontuações multi-core e single-core.

Tal como é descrito na imagem, o Samsung Galaxy S21 FE com nome de código SM-G990B está equipado por um Snapdragon 888, denominado de “lahaina”. Adicionalmente, podemos ver que terá Android 11 e 6 GB de RAM.

E que mais esperar?

Recentemente foram também partilhadas renderizações que revelam detalhes do design. Nas imagens, vemos um modelo muito semelhante à linha S21 original, com o destaque das câmaras traseiras associado. No entanto, o destaque dado a este módulo diminui com a aparente utilização do mesmo material utilizado na capa traseira.

Foi ainda indicado que o smartphone será lançado com um tamanho de 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, ou seja, ligeiramente maior que o modelo base. O que é natural, considerando o lançamento do ano passado que já tinha um ecrã maior. Neste caso, o ecrã será de 6,4″ com tecnologia AMOLED.

A moldura será em metal, mas a capa traseira será em plástico fosco, dando aquele efeito de vidro que já é conhecido no segmento dos smartphones. Há ainda a indicação das câmaras que deverão ser de 12MP (wide) + 64MP (telefoto) + 12MP (ultra wide).

O Samsung Galaxy S21 FE deverá chegar no início do mês de setembro.