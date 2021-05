Elon Musk renuncia aos radares, mas discretamente testa o LIDAR num Tesla Model Y

É sabido que Elon Musk muitas vezes diz o que lhe vai na alma, mas que deixa sempre uma meia verdade por contar. No entanto, se há um ponto onde nestes anos todos tem sido intransigente é na utilização do seu sistema de câmaras para auxiliar a condução autónoma. Aliás, recentemente deu mesmo indicações aos seus engenheiros para retirarem da equação os radares. Não obstante, foi visto um Tesla Model Y, nos EUA, a testar o sistema LIDAR… que Elon sempre criticou!

A imagem mostra um elétrico da Tesla com um poderoso conjunto de LIDAR nas estradas de Palm Beach.

Com o objetivo de conquistar a condução totalmente autónoma, sem a necessidade de mapas, rotas digitalizadas, LIDAR, sensorização e demais necessidades das empresas rivais, Elon Musk anunciou há dias a nova versão beta V9 do FSD (Total Autonomous Driving System).

Esta versão destina-se apenas a grupo beta tester exclusivo nos Estados Unidos.

Segundo o que tem sido dito pelo próprio Elon, a marca de elétricos quer ter a sua própria tecnologia de visão e os resultados mostram que efetivamente há uma evolução visto que o sistema consegue medir distâncias com segurança e ter um comportamento satisfatório.

Tínhamos que nos concentrar em remover o radar e confirmar a segurança. Este lançamento irá para produção dos EUA na próxima semana. Em seguida, será lançado uma ou duas semanas para polir a visão pura FSD e beta v9. A diferença entre v8 e v9 é enorme.

Referiu Elon Musk no dia 11 de maio.

Tesla Model Y apanhado a testar um sistema LIDAR

Durante o dia de ontem, algumas fotos publicadas num tweet de Grayson Brulte tornaram-se virais. Nelas é visto um Tesla Model Y com a grade de tejadilho onde carrega o que aparentemente, segundo o tweet, são sensores LIDAR da empresa Luminar.

O Model Y fotografado na Florida carregava placas de “fabricante” com sensores Luminar que mostram que a empresa de Palo Alto, apesar da relutância, poderia estar a avaliar as capacidades desta tecnologia.

O “denunciante”, Grayson Brulte, é o fundador de uma empresa de consultoria em tecnologia de direção autónoma fundada em 2009, o que o torna uma fonte segura no que toca a condução autónoma e tecnologias associadas.

Extrapolando uma realidade que não foi oficializada, poderemos especular que de facto Elon quer provar que o seu sistema é melhor que qualquer outro, inclusive com o LIDAR. No passado, o CEO da Tesla criticou outros fabricantes por estes usarem o sistema LIDAR.

Seguramente não quererá ser apontado como tendo um sistema pior e que não tem a segurança de um dos mais reputados sistemas ligados à condução autónoma.

O uso poderá comparar a captação de imagem do LIDAR com as capacidades do novo software Tesla e do seu sistema de visão baseado nas oito câmaras.