Ikea: Em breve vai poder montar o seu próprio carro elétrico

A gigante sueca Ikea revolucionou a história do mobiliário ao oferecer móveis em kit, fáceis de montar a um preço razoável. De embalagens extra planas, a lojas com auto-serviços tudo é feito para incentivar os consumidores a comprar.

Agora, a Ikea uniu forças com a Renault para o projeto Höga, um carro elétrico, acessível e que tem de ser montado por quem o comprar.

Höga da Ikea será produzido em parceria com a Renault

Embora a aposta principal da Ikea seja ao nível do mobiliário, a empresa sueca prepara-se para atacar também o segmento automóvel. Ainda em fase de projeto, a Ikea está a trabalhar com a Renault para criar o Höga.

Este é um carro citadino pequeno com 2,3 m de comprimento e 1,80 m de altura. Para efeito de comparação, um Smart Fortwo tem 2,5 m de comprimento e 1,51 m de altura. Portanto, o veículo da Ikea é do tamanho de um Renault Twizy, mas com um espaço interior completamente diferente.

Relativamente ao motor, tudo o que sabemos é que se trata de um carro elétrico, o que faz sentido dado o alvo puramente urbano do veículo. Além disso, todo o carro virá em peças que terão de ser montadas pelo comprador.

De acordo com as informações, ao todo serão 374 peças que, depois de montadas, irão dar origem a um carro. Além das especificações, sabe-se também que este veículo elétrico custará cerca de 5 300 euros.

Por agora é apenas um protótipo e ainda não há informações sobre quanto será lançado no mercado. No entanto, tendo em conta o desafio de montagem e o valor, este veículo promete “abanar” o sector do mercado automóvel.