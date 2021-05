Google projeta a sua câmara por baixo do ecrã. Poderá equipar os Google Pixel de 2022

Tudo indica que a próxima temporada de lançamentos de smartphones, na segunda metade do ano, traga finalmente as câmaras frontais escondidas pelos píxeis do ecrã. Já sabemos que esta tecnologia ainda não se massificou porque ainda não se conseguiu trazer a qualidade exigida às fotografias num segmento de topo de gama. A Google, com a preparação dos seus Pixel parece querer colocar também esta tecnologia à disposição dos utilizadores e integrá-la num segmento onde ainda não entrou, o dos smartphones dobráveis.

Uma nova patente registada pela Google revela que a empresa também está a trabalhar na sua câmara escondida no ecrã que poderá vir a equipar os smartphones em 2022, nomeadamente o Google Pixel 7 e um tão esperado smartphone dobrável.

O mercado dos smartphones tem vindo a inovar-se mas, neste momento, restrições de hardware têm impedido que se dê o passo para “eliminar” as câmaras frontais. Na verdade, o objetivo não é bem eliminá-las, mas sim escondê-las. As soluções pop-up como vimos surgir em força há uns anos, não foram adotadas em massa nem tão pouco apreciadas pelos consumidores.

Os smartphones com câmaras por baixo do ecrã já existem disponíveis no mercado, mas há ainda entraves que limitam a sua inclusão nos smartphones de topo. A principal barreira prende-se com a qualidade final das fotografias captadas.

Google aposta na câmara por baixo do ecrã

Ainda sem um alvo final conhecido, a Google viu recentemente aprovada uma patente intitulada de “Full-screen display with sub-display camera”. Trata-se então da nomeação de um ecrã completo que integra uma câmara por baixo.

Pelo que se pode ver na descrição da patente, interpretada posteriormente pelo LetsGoDigital, podemos ver uma câmara posicionada no topo do ecrã e ao centro que é ativada com recurso a um espelho em prima triangular que se move revelando ou não a câmara.

O módulo ótico ocupa uma janela de 2 a 3mm no ecrã e há outro sensor ao lado da câmara, possivelmente um sensor de proximidade, ambiente ou IR. Este último poderá servir para o reconhecimento facial biométrico, que já estave presente no Pixel 4.

Considerando o timing, e os próprios rumores em torno dos próximos Google Pixel, não é provável que vejamos esta tecnologia a chegar este ano. No entanto, poderá vir com o Google Pixel 7 em 2021. Além disso, considerando os indícios de que a Samsung possa estar a criar um Galaxy Z Fold 3 com câmara escondida, pode ser que a Google também o consiga fazer com o seu futuro e primeiro smartphone dobrável.

Tal como já referimos, espera-se que num futuro próximo seja apresentado o Pixel “Passport”, o primeiro fold da marca.