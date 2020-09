E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos os Samsung Galaxy Buds Live, acompanhámo so evento da Apple, falámos do novo Snapdragon 875, da nova GoPro Hero 9 Black, do smartphone dobrável da HP e muito mais.

A Huawei e a Samsung este ano entraram em confronto com o zoom das suas câmaras. Os Samsung Galaxy S20 Ultra e Huawei P40 Pro+ garantem que conseguem alcançar uma distância até 100 vezes através de zoom digital, com recurso a uma câmara periscópio.

Mas até onde vai o Zoom 100X? Colocámos os smartphones lado a lado e hoje mostramos-lhes alguns resultados.

Fosfina é o nome comum para o hidreto de fósforo (PH3) e a deteção deste elemento nas nuvens de Vénus ‘indica potencial para a vida’. Não quer dizer que tenha vida em Vénus, até porque fosfina já foi encontrada noutros planetas e até em cometas. Contudo, esta novidade poderá trazer uma nova abordagem ao estudo dos planetas onde se encontra este gás.

Em grosso modo, no nosso planeta, a produção deste gás está relacionada com fontes biológicas, isto é, com organismos.

Apesar de ainda ser um nicho de mercado, os telefones dobráveis são já objeto de desejo de uma grande parte dos consumidores. Neste segmento há algumas marcas que se destacam, como a Motorola, Samsung e Huawei. Mas a HP já estará a preparar-se para entrar também nesta competição.

Para fortalecer essa tese, foram agora reveladas imagens da patentes de um smartphone dobrável registada pela HP.

O mundo aguardava uma resposta da AMD às recentes revelações das suas rivais, nomeadamente a Intel que apresentou os processadores Tiger Lake de 11º geração, e a Nvidia com o anuncio das potentes GPUs RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070.

E, de uma forma muito discreta, a AMD acabou por surpreender os consumidores ao revelar no Twitter o design da sua próxima placa gráfica Radeon RX 6000. E daquilo que podemos ver, devemos dizer que se trata de um produto com um visual bastante apelativo.

Não há dúvida de que a Samsung é uma das mais fortes empresas tecnológicas do mundo, sendo líder em diversos segmentos. Agora, de acordo com as informações, a sul-coreana foi a escolhida para fabricar a nova geração de processadores da Qualcomm, nomeadamente o chip Snapdragon 875.

Segundo o que foi avaliado, o contrato entre as duas empresas para este fim estará avaliado em cerca de mil milhões de dólares.

Este é um ano diferente para a Apple, para os seus eventos e até para os seus produtos. A COVID-19 tem criado alguma confusão nas cadeias de produção e isso viu-se agora no evento que decorreu ontem.

Numa altura em que é normal surgirem os novos iPhones, a Apple limitou as novidades e focou-se apenas em 2 tipos de produtos. O Apple Watch foi o rei, mas houve mais para ser mostrado.

A Honor reservou o dia de hoje para dar a conhecer alguns novos produtos, onde se destaca uma nova linha de computadores. A Honor Hunter surge, portanto, associada aos computadores gaming e o Hunter V700 assume-se como o primeiro produto a chegar ao mercado.

Os pormenores de design não deixam margem para dúvidas quanto ao seu posicionamento no mercado, mas as especificações também sugerem bom desempenho. Conheça mais alguns pormenores.

Quando se fala em câmaras de ação a GoPro é provavelmente a marca mais popular neste segmento. Depois de algum tempo sem novidades, foi agora lançada a GoPro Hero 9 Black.

Esta nova câmara destaca-se pelo facto de trazer um ecrã frontal para selfies e também oferecer maior autonomia.

WRC é novamente, o videojogo oficial da FIA World Rally Championship, tal como já aqui tínhamos antecipado e, a edição desta época já chegou.

Apesar das coisas irem mudar em breve no que toca a licenciamentos (a Codemasters está ao virar da esquina), a KT Racing lançou WRC9.

O Pplware pegou no volante e já se aventurou pelas pistas e circuitos desse Mundo fora.

A Sony marcou para hoje um evento onde se aguardavam várias novidades relacionadas com os jogos para a nova e tão aguardada PlayStation 5. Mas apesar de pouco se acreditar que a marca pudesse divulgar alguma novidade da Ps5, foi exatamente isso que aconteceu no final do evento.

Assim, é oficial, a Playstation 5 vai custar 499 euros e 399 euros na versão digital. As consolas vão chegar a 19 de novembro.

Até há uns anos, a cegueira era, em grande parte, uma deficiência irreversível. No entanto, os investigadores não param de evoluir no estudo dos olhos e têm aparecido fortes hipóteses de devolver a visão àqueles que a perdem. Assim, hoje mostramos os desenvolvimentos de uma equipa de investigadores que construiu um dispositivo biónico talhado para restaurar a visão dos cegos.

Os avanços da tecnologia têm ajudado a ciência a contornar e a resolver os problemas da cegueira. Há efetivamente grandes promessas para um futuro próximo.

A Samsung acabou de lançar os Samsung Galaxy Buds Live, aka Galaxy Beans, pelo seu design em forma de feijão. Um desing apelidado pela própria marca como “ergonómico” e que marca, sem dúvida este lançamento.

É evidente que a qualidade de som e autonomia são relevantes e, por isso, hoje damos-lhe a conhecer em pormenor estes auriculares.

O teletrabalho em massa, provocado pela pandemia da COVID-19, obrigou os trabalhadores e as chefias e adaptarem-se a um estilo diferente de trabalho. De entre os recursos mais utilizados por este regime estão, sem dúvida, as videoconferências que permitiram que milhares de reuniões acontecessem à distância.

Desta forma, e a pensar no melhor para os utilizadores, a Google anunciou uma linha Series One. Trata-se de produtos específicos pensados para melhorar a experiência com a sua ferramenta de videoconferências Meet.

Os novos iPhones 12, e outros produtos Apple, estão quase a ser revelados pela gigante de Cupertino. E enquanto o grande dia não chega, vários detalhes vão sendo conhecidos para nos dar uma melhor noção daquilo que está para vir.

De acordo com as informações, o processo de 5 nanómetros da fabricante TSMC já está praticamente todo reservado este ano para a marca da maçã. O processo está assim a ser utilizado na produção dos chips A14 do próximo iPhone.