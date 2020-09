Reveladas imagens da patente do smartphone dobrável da HP

Apesar de ainda ser um nicho de mercado, os telefones dobráveis são já objeto de desejo de uma grande parte dos consumidores. Neste segmento há algumas marcas que se destacam, como a Motorola, Samsung e Huawei. Mas a HP já estará a preparar-se para entrar também nesta competição.

Para fortalecer essa tese, foram agora reveladas imagens da patentes de um smartphone dobrável registada pela HP.

Os smartphones dobráveis atualmente existentes no mercado não são, definitivamente, para todos os bolsos. Neste segmento temos marcas como a Samsung, com o seu novo Galaxt Z Fold 2 e Galaxy Z Flip; a Huawei com o Mate Xs e a Motorola com o Razr que são os nomes mais sonantes.

São equipamentos significativamente caros pois o custo de produção é superior. Mas mais oferta poderia, provavelmente, contribuir para a redução desse valor.

Divulgadas imagens da parente do dobrável da HP

Recentemente foram divulgadas imagens da patente de um smartphone dobrável da HP. A empresa californiana, conhecida sobretudo pelos computadores, parece estar agora novamente direcionada para o segmento mobile, nomeadamente para o mais complexo que existe na atualidade.

O popular site holandês Let’s Go Digital, conhecido por ilustrar patentes registadas de equipamentos, divulgou nesta segunda-feira várias imagens da patente do dobrável da HP.

Em fevereiro de 2019, a HP pediu uma patente ao World Intellectual Property Office, que foi depois aprovada a 13 de agosto de 2020.

Segundo o registo, a patente descreve uma tecnologia para aplicação de ecrãs flexíveis em dispositivos móveis, como por exemplo smartphohes, tablets ou computadores.

De acordo com a patente, a HP projetou um equipamento com design semelhante ao Motorola Razr e ao Samsung Galaxy Z Flip. A Lets’s Go Digital analisou todos os pormenores da patente e criou várias renderizações.

No entanto alguns pormenores não foram descritos na patente, como tamanho do ecrã ou dados sobre as câmaras. Ou seja, estas imagens têm apenas como objetivo criar uma melhor ilustração daquele que pode vir a ser o dobrável da marca, caso venha a ser produzido.

Apesar de ter várias semelhanças com o Z Flip, a HP descreve-o como sendo um dispositivo que “usa uma dobradiça móvel que pode ser dobrada em diferentes posições“, isto é, pode não ser dobrada apenas a meio.

O conceito parece ser bastante interessante, no entanto como sabemos o registo de uma patente não significa que a ideia se torne realidade. Mas vamos aguardar para ver que surpresas nos pode trazer a HP.