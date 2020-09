Stock da PlayStation 5 esgota nos EUA durante a pré-venda

Ontem foi um dia de emoções fortes para os gamers de todo o mundo. A Sony finalmente revelou o preço e disponibilidade da sua tão aguardada PlayStation 5.

Os jogadores entraram em êxtase e prova disso é que o stock da consola nos Estados Unidos da América esgotou logo na fase de pré-venda.

PlayStation da Sony vai custar 499 euros

Foi com bastante entusiasmo que os fãs receberam ontem a informação que a PlayStation 5 vai custar 499 euros e 399 euros na versão digital. O anúncio foi feito no final do evento da Sony, o qual se esperava ser apenas destinado à apresentação dos jogos para a nova consola.

Para além disso, a marca japonesa revelou também o preço dos vários acessórios que acompanham a PS5:

Comando sem fios DualSense™ (standalone): 69, 99€

69, 99€ Auscultadores sem fios com microfone PULSE 3D™, com suporte a áudio 3D e dois microfones para cancelamento de ruído: 99,99€

com suporte a áudio 3D e dois microfones para cancelamento de ruído: 99,99€ Câmara HD com lentes duplas para captação de 1080p e um suporte incorporado para que os jogadores possam filmar e transmitir os seus momentos épicos no jogo: 59,99€

com lentes duplas para captação de 1080p e um suporte incorporado para que os jogadores possam filmar e transmitir os seus momentos épicos no jogo: 59,99€ Comando para conteúdo multimédia para navegar facilmente pelos filmes e serviços de streaming: 29,99€

para navegar facilmente pelos filmes e serviços de streaming: 29,99€ Base de carregamento para DualSense™ para um carregamento conveniente dos comandos sem fios DualSense™: 29,99€

A Sony revelou também a data de lançamento da PlayStation 5, que vai acontecer no dia 19 de novembro. No entanto as consolas já se encontram em pré-venda.

Stock da PlayStation 5 nos EUA esgota em pré-venda

A espera ansiosa dos gamers em conjunto com o preço apelativo da nova PS5 já deixavam no ar que seria uma corrida louca à compra da consola. A PlayStation 5 foi colocada em pré-venda nos EUA antes do tempo e o stock esgotou rapidamente.

De acordo com a Sony, a pré-venda nos Estados Unidos estava pensada apenas para esta quinta-feira, mas as lojas começaram a vender a consola poucas horas depois do evento da marca.

Assim, as unidades da PS5 disponíveis esgotaram rapidamente, e muitos compradores ficaram de mãos a abanar. A situação também deu origem a várias reclamações entre elas o facto de, mesmo depois de passarem horas a tentar comprar o produto, este dizia estar “esgotado” apenas na fase final de pagamento. É de imaginar a frustração sentida pelos consumidores.

Apesar de não haver informações sobre a quantidade de exemplares da PS5 disponibilizados a cada loja, já podemos assumir que a consola será um autêntico sucesso de vendas.