Twin Mirror é o próximo jogo da equipa da DONTNOD Entertainment e, pelo que já se sabe, tem todo o potencial para poder vir a ser uma narrativa de grande valor, que tanto caracteriza os estúdios parisienses.

Já em desenvolvimento há algum tempo, Twin Mirror recebeu recentemente uma data de lançamento.

A DONTNOD Entertainment é uma equipa de desenvolvimento francesa, sediada em Paris, e que apresenta no seu historial alguns jogos de valor inquestionável. Life is Strange, Vampyr ou Remember Me.

Ao longo da sua carreira produtiva, a DONTNOD Entertainment tem-se vindo a caracterizar por um estúdio que entrega jogos distintos, encabeçados por narrativas fortes, personagens complexas e temáticas diferenciadas.

Twin Mirror não será exceção à regra e o jogo, que agora recebeu a sua data de lançamento oficial, promete trazer novamente, uma narrativa diferente e contada de uma forma ainda mais diferenciada.

A história apresenta-nos Sam Higgs, um jornalista de investigação que se encontra de regresso a Basswood para o derradeiro adeus a um amigo de infância.

No entanto, algo se vai passar e fantasmas do passado irão surgir para no caminho de Sam que vai tentar descobrir o que se passa, enquanto luta contra os seus próprios medos e traumas do passado.

Perdido nos seus próprios problemas e fantasmas pessoais, Sam entra numa espiral de instabilidade emocional, onde é fácil duvidar de si próprio. Trata-se, portanto de um ambiente denso e de uma narrativa pesada que a Dontnod vai apresentar com Twin Mirror.

Twin Mirror será lançado no dia 1 de dezembro para PC (Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. As reservas já se encontram disponíveis na Epic Games Store e quem fizer a reserva do jogo receberá a banda sonora original Twin Mirror como bónus digital.