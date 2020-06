Twin Mirror revelado pela Bandai Namco e Dontnod Studios

Dontnod Studios é o nome de um dos mais conceituados estúdios de desenvolvimento de videojogos dos últimos anos, muito devido a Life is Strange.

Agora, a Dontnod encontra-se com um novo projeto em mãos: Twin Mirror que será distribuído pela Bandai Namco,

Os jogos da Dontnod Studios costumam ser acompanhados por narrativas fortes com mensagens bastante interessantes e emotivas. Twin Mirror é o próximo título da companhia francesa e encontra-se ainda em desenvolvimento com previsão de lançamento ainda neste ano.

Novamente a narrativa será um dos pontos fortes de Twin Mirror e, pelo que é contado pelo trailer agora revelado, parece que a receita vai novamente resultar em cheio.

A história apresenta-nos Sam Higgs, um jornalista de investigação que se encontra de regresso a Basswood para o derradeiro adeus a um amigo de infância.

No entanto, algo se vai passar e fantasmas do passado irão surgir para no caminho de Sam que vai tentar descobrir o que se passa, enquanto luta contra os seus próprios fantasmas do passado.

Segundo o que se sabe, o jogo vai envolver Sam numa teia crescente composta por elos do passado e emoções fortes.

Como jornalista de investigação, Sam tem uma forte capacidade dedutiva e memória visual. Esses dois aspetos vão, ao que parece, ser cruciais no avançar da história de Twin Mirror. Isto, pois Sam vai entrar num mundo estranho, escuro e doentio onde a lógica poderá ser a sua única amiga.

Perdido nos seus próprios problemas e fantasmas pessoais, Sam entra numa espiral de instabilidade emocional, onde é fácil duvidar de si próprio. Trata-se, portanto de um ambiente denso e de uma narrativa pesada que a Dontnod vai apresentar com Twin Mirror.

Twin Mirror vai ter um formato episódico, um pouco à semelhança do que se passou com Life is Strange.

Cada decisão, cada interação ou cada descoberta, irá influenciar a investigação de Sam e em última instância, determinar o quanto da sua sanidade mental é que ele está disposto a sacrificar.

O jogo será lançado para Playstation 4, Xbox One e Epic Games Store.