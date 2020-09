Apple Watch 6 é o primeiro a incluir um chip U1! Saiba para que serve

Foi ontem, dia 15 de setembro, no evento Time Flies, que a Apple deu a conhecer mais um conjunto de novidades. Além do novo iPad Air, do iPad de 8ª geração e de um Apple Watch “low cost”, a gigante de Cupertino apresentou o poderoso Apple Watch 6.

Face ao que foi apresentado, este continua a ser o relógio inteligente mais completo do mercado que não tem propriamente concorrência à altura. Durante a apresentação a Apple “esqueceu-se” de referir que o Apple Watch 6 é o primeiro smartwatch a incluir um chip U1. Saiba para que serve.

O Apple Watch Series 6 já foi anunciado pela Apple e chega com novas cores, sensor de oxímetro e um processador mais rápido. Níveis de oxigénio no sangue entre 95 e 100% são considerados saudáveis; níveis de oxigénio no sangue abaixo de 80% podem levar a problemas da funcionalidade do coração e do cérebro. O risco de paragem respiratória ou cardíaca é comum após uma saturação baixa e contínua de oxigénio no sangue. O Apple Watch 6 terá a capacidade de fazer essa avaliação.

Apple Watch 6 vem com um chip U1 para localização

Apesar de a Apple não ter dado muito destaque a esta característica, a verdade é que o Apple Watch 6 é o primeiro a incluir um chip U1. O chip U1 usa tecnologia de posicionamento, conhecida como rádio Ultra Wideband (UWB), que fornece uma localização mais precisa e perceção espacial, para que um dispositivo equipado com U1 possa detetar a sua posição exata em relação a outros dispositivos na mesma sala.

O iPhone 11 usa este chip para melhorar a comunicação do AirDrop, podendo detetar o dispositivo mais próximo para o apresentar em primeiro lugar na lista de dispositivos de partilha. No entanto, a Apple parece ter tem planos ainda mais ambiciosos para o chip U1, já que o inclui no Apple Watch pela primeira vez.

Além do AirDrop, este chip U1 também será usado pela funcionalidade Car Key. Graças a este chip, não precisará de tirar o iPhone do bolso ou levantar o pulso para abrir as portas ou ligar o carro.

