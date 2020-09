Honor Hunter V700 – O novo computador gaming com NVIDIA RTX 2060 e Intel Core i7

A Honor reservou o dia de hoje para dar a conhecer alguns novos produtos, onde se destaca uma nova linha de computadores. A Honor Hunter surge, portanto, associada aos computadores gaming e o Hunter V700 assume-se como o primeiro produto a chegar ao mercado.

Os pormenores de design não deixam margem para dúvidas quanto ao seu posicionamento no mercado, mas as especificações também sugerem bom desempenho. Conheça mais alguns pormenores.

Construção e Design do Honor Hunter V700

O design e construção num computador gaming é sempre um aspeto importante, demarcando-o dentro de todo o segmento de computadores. Neste caso, o Hunter V700 é construído em liga de alumínio anodizado e, na traseira, existe o logotipo da marca com LEDs que mudam de cor conforme for feito o ajuste por parte do utilizador.

O mesmo ajuste de cores pode ser feito no teclado retroiluminado e até nas saídas de ar.

Este computador gaming de 16,1″ com resolução FullHD e uma taxa de atualização de 144 Hz, tem apenas 19,9 mm de espessura. Além disso, a marca, durante o evento, fez questão de evidenciar as capacidades de gestão térmica. Sendo, portanto, um computador capaz de correr software robusto mantendo uma temperatura abaixo de muitos concorrentes.

Como interfaces de ligação, o Honor Hunter V700 conta com uma porta HDMI 2.0, duas portas USB 3.2, outra USB Tipo-C e ainda uma 2.0, jack de áudio de 3,5 mm e ainda ligação Ehternet.

O desempenho

O computador pode vir equipado com um processador Intel Core i5-10300H ou i7-10750H de 10ª geração. Além disso, está disponível com 16 GB de RAM, sendo que o i5 e o i7 têm SSD de 512 GB. O i7 terá ainda uma outra versão com SSD de 1TB. Há ainda a possibilidade de escolher as gráficas GeForce GTX 1660 Ti ou a RTX 206 da NVIDIA.

A bateria é de 56Wh o que não deverá dar para mais do que 4/5 horas de utilização. Evidentemente que, para jogos, será ideal jogar com o PC ligado a uma fonte de energia elétrica.

O computador fica disponível a 27 de setembro, inicialmente na China. O preço varia consoante o modelo, mas estará disponível a a partir de 7499 Yuan, cerca de 935 €, à taxa de câmbio atual.