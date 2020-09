A Apple tem cada vez mais serviços e está agora a colocar a sua oferta num formato pacote. Isto é, ontem, no evento de apresentação do Apple Watch e dos iPads, a empresa de Cupertino deu a conhecer novos serviços e comunicou que os utilizadores podem subscrever vários num formato agregado, pagando pelo conjunto. Contudo, o Apple One parece ter deixado o Spotify desconfortável e o mesmo já reagiu a este lançamento.

Segundo os responsáveis do serviço de streaming de música, este é um comportamento anticompetitivo da Apple e pedem mesmo às “autoridades da concorrência” que parem a Apple.

Spotify pede às autoridades que parem a Apple

A Apple anunciou ontem o Apple One, uma série de novos pacotes de assinatura que fornecem acesso a vários serviços da Apple a um preço mensal combinado.

Em resposta, o Spotify enviou declarações à imprensa a condenar o comportamento anticompetitivo da gigante de Cupertino. Além disso, como se pode ser no comunicado, o Spotify pede às “autoridades da concorrência” que parem a Apple. Segundo eles, esta ação da empresa pode causar “danos irreparáveis” aos programadores.

Mais uma vez, a Apple está a usar a sua posição dominante e práticas injustas para prejudicar os concorrentes e privar os consumidores, favorecendo os seus próprios serviços. Pedimos às autoridades da concorrência que ajam com urgência para restringir o comportamento anticompetitivo da Apple, que se não for controlado, causará danos irreparáveis ​​à comunidade de programadores e ameaçará a nossa liberdade coletiva de ouvir, aprender, criar e se ligar-se.

O que apresentou ontem a Apple?

Existem três planos separados do Apple One que começam 14,95 dólares por mês. O plano individual inclui Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB de armazenamento iCloud. Individualmente, estes serviços custariam 21 dólares. Portanto, com este pacote os clientes estão a economizar 6 dólares por mês.

O plano Família Apple One inclui ‌Apple Music‌, ‌Apple TV‌ +, ‌Apple Arcade‌ e 200 GB de armazenamento ‌iCloud‌ por 19,95 dólares por mês. Além disso, todos os serviços podem ser partilhados até seis membros da família. Individualmente, estes serviços custariam 27,96 dólares por mês.

O plano Premier Apple One, com preço de 29,95 dólares por mês, inclui ‌Apple Music‌, ‌Apple TV‌ +, ‌Apple Arcade‌, Apple News +, Apple Fitness + e 2 TB de armazenamento ‌iCloud‌, que pode ser partilhado até seis membros da família. O plano Premier oferece a maior economia, pois estes serviços custariam 54,94 dólares individualmente.

Em Portugal, os preços são diferentes assim como os planos. Por cá vão existir apenas os planos Individual e Família, com partilha até 5 pessoas. O custo será de 11,95€ e 16,95€, respetivamente. O Apple One chega ao nosso país no outono.

O Spotify está insatisfeito com o ‌Apple Music‌ há muito tempo, pois este serviço é instalado por padrão nos iPhones e também não exige taxas extras para clientes que compram uma assinatura num dispositivo Apple.

Enquanto isso, o Spotify tem de pagar uma comissão de 30% à Apple para as vendas das assinaturas premium que se realizem dentro dos dispositivos da empresa de Cupertino.

