Times Flies: Recorde todas as novidades que a Apple apresentou ontem

Este é um ano diferente para a Apple, para os seus eventos e até para os seus produtos. A COVID-19 tem criado alguma confusão nas cadeias de produção e isso viu-se agora no evento que decorreu ontem.

Numa altura em que é normal surgirem os novos iPhones, a Apple limitou as novidades e focou-se apenas em 2 tipos de produtos. O Apple Watch foi o rei, mas houve mais para ser mostrado.

O evento da Apple, denominado Times Flies, decorreu ontem e trouxe a público todas as novidades que a marca esteve a preparar nos últimos meses. Não eram certas as novidades, mas os rumores acabaram por se tornar verdadeiros e certos.

Apple Watch Series 6, um novo relógio

A primeira grande novidade que foi apresentada foi o novo Apple Watch Series 6. Este apresenta algumas novidades importantes, muitas focadas no hardware e no que este é capaz de oferecer aos utilizadores.

Com um novo processador, que o torna mais rápido e mais eficiente, este relógio consegue agora medir os níveis de oxigénio do sangue dos utilizadores. Estes níveis vão ser registados e vão garantir uma monitorização ativa.

Uma novidade está nas novas braceletes Solo Loop. Estas dispensam qualquer fecho e adaptam-se ao pulso de qualquer utilizador. Disponíveis em várias cores e em vários tamanhos, são uma novidade que não existia ainda no mercado.

Outra novidade é que agora o Apple Watch dispensa o iPhone para ser emparelhado. Com o Family Setup qualquer relógio do agregado familiar pode ser emparelhado, configurado e colocado a uso sem que o seu dono tenha um telefone da Apple.

Também na parte das faces do relógio a Apple resolveu investir. Existem agora ainda mais propostas, algumas adaptadas a vários fusos horários e que se mudam com a localização geográfica.

O novo Apple Watch Series 6 chega a Portugal no dia 18 de setembro e terá um preço base de 439 euros.

Apple Watch SE: Uma proposta mais em conta

Ao mesmo tempo que surge esta novidade, a Apple resolveu criar uma proposta mais acessível do seu relógio. Surge assim o Apple Watch SE, que segue a mesma linha do iPhone.

Este novo relógio reúne o processador S5 SiP dual‑core, sendo 2 vezes mais rápido que o Apple Watch Series 3. Permite realizar chamadas, enviar mensagens e vem equipado com vários sensores.

Esta versão inclui um acelerómetro, sensor de frequência cardíaca, bússola, giroscópio, sensores de movimento, deteção de queda. No campo do ecrã, este tem o que equipa agora o novo Series 6.

Também reúne parte das novidades deste relógio, como a bracelete Solo Loop, que dispensa qualquer fecho ou fivela.

Este relógio custará, para a versão base, 309 € em Portugal e a data chegará ao nosso mercado também a 18 de setembro.

Apple One: Pacote de serviços a unir a oferta da Apple

Os serviços são agora uma parte essencial da oferta da Apple. Estes têm crescido e aumentado no número de propostas. Assim, a empresa resolveu criar um pacote de subscrição que os agrega.

Inclui os já conhecidos serviços Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus e iCloud. Claro que adiciona também o Apple Fitness Plus, que muitos esperavam.

Com três níveis de oferta, abrange desde o utilizador singular até às famílias com um máximo de 5 utilizadores. Os preços são mais atrativos e mais em conta.

Em Portugal vão existir apensa os planos Individual e Família, para até 5 pessoas, com um custo de 11,95€ e 16,95€, respetivamente. O Apple One chega ao nosso país no outono.

iPad 8: um dos tablets mais rápidos do mercado

Para além dos smartwatches, a Apple focou também este evento no seu novo tablet. O iPad 8 vem renovar uma proposta cada vez mais interessante e que tem cada vez mais capacidade de processamento.

Esta sua caraterística é baseada agora no A12, que é 40% mais rápido que o seu antecessor, o A11. Esta evolução coloca este tablet acima da concorrência e torna-o ainda mais interessante no campo do desempenho.

Segundo a Apple, o iPad 8 foi criado para das aos utilizadores uma experiência ainda mais completa de uso ao oferecer o máximo desempenho. Não há alterações no que diz respeito ao design, face ao modelo anterior (o iPad 7).

O tamanho do ecrã IPS LCD é igualmente de 10,2″. O botão home suporta o TouchID, que traz assim segurança e privacidade a este novo equipamento.

A Apple revelou que este iPad oferece uma autonomia para 10 horas. A Apple incorporou uma câmara FaceTime de 8 MP que será importante para videoconferências. No que diz respeito a cores a Apple não fez nenhuma revelações.

O iPad 8 terá um preço a começar nos 399 euros no nosso mercado. O tablet pode ser encomendado hoje e a disponibilidade começará na sexta-feira.

iPad Air: Uma renovação completa de mais um tablet

A última proposta que a Apple revelou foi o iPad Air. Este foi também totalmente renovado e tem agora uma imagem muito mais aproximada ao iPad Pro. Com a mesma dimensão, é possível ter agora uma área útil maior.

A presença do Touch ID neste tablet vem mudar o paradigma da Apple. Passa a estar na lateral, abandonando a posição normal junto ao ecrã. Este foi naturalmente melhorado e está mais rápido e mais seguro.

Outra alteração que foi revelada foi o SoC deste tablet. O A14 Bionic consegue ser mais potente e mais rápido. Isso reflete-se depois em tudo o que consegue dar aos utilizadores. As melhorias neste campo são imediatamente visíveis.

Algo que muitos esperavam para o iPad Air finalmente acontece. A sua porta de ligação migou finalmente para o USB-C e é ainda mais rápida. A somar a isso temos também todos os acessórios que já se habituámos a ver no iPad.

Este novo tablet da Apple chega no próximo mês e tem um preço de entrada de 679 euros no nosso país.