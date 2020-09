Mesmo estando já em fim de vida, o OnePlus 5 é ainda um excelente smartphone. A empresa tem garantido as necessárias atualizações para o manter pronto a usar e a dar o máximo aos utilizadores. Depois de ter sido lançado em 2071, tem ombreado com os modelos que lhe seguiram.

A última atualização deste smartphone trouxe-lhe o Android 10, algo que era até esperado. Infelizmente esta não passou da fase de testes e está bloqueado devido a problemas graves. A OnePlus veio agora pedir desculpas e explicar o que se está passar para este atraso.

OnePlus veio a público pedir desculpas

Todos os utilizadores do OnePlus 5 e 5T esperam há largos meses a chegada do Android 10 para os seus smartphones. Esta está bloqueada por terem surgido problemas graves, detetados durante a fase de testes da nova versão. Em concreto, o problema está no módulo de comunicação.

Infelizmente este parece não ser o único problema que foi detetado no OnePlus 5. Uma falha na Estabilização Eletrónica de Imagem foi também encontrada e aparentemente afeta as câmaras dos smartphones. Esta não foi também ainda resolvida.

Problemas graves atrasaram o Android 10

Com estes problemas em mãos, a OnePlus resolveu agora vir a público e dar mais informações sobre o estado da atualização do OnePlus 5. Admite que não tem tratado a comunicação do problema da forma mais correta e compromete-se a fornecer atualizações sobre o mesmo.

A OnePlus revelou ainda que a sua equipa percebeu que este poderia ser um problema grave para os utilizadores. A sua resolução exige a colaboração entre a empresa e os operadores, o que levou a que surgisse o atraso verificado até agora.

Atualização ainda pode chegar, mas há dúvidas

Este é um problema que está certamente longe de estar resolvido e por isso a OnePlus não se compromete com uma data para a sua resolução. Assim que este momento surja, a esperada atualização para o Android 10 surgirá e os smartphones vão recebê-la.

O problema é que com o Android 11 a chegar, o foco da marca irá certamente para este novo sistema. Isto poderá contudo levar a que o OnePlus 5 e 5T simplesmente não recebam a esperada e necessária atualização.