Das muitas funcionalidades que a equipa do WhatsApp está a desenvolver, algumas parecem ser mais urgentes para os utilizadores. Isso é visível nos comentários e nas opiniões que têm sido expressas. De todas o suporte para vários dispositivos parece estar no topo.

Esta tem surgido de forma constante, ainda sem uma solução funcional e que todos possam testar. Ainda assim, os trabalhos estão a ser feitos e as novidades parecem estar a surgir. Uma nova está agora visível para um conjunto limitado de utilizadores.

Suporte para vários dispositivos a chegar

Espera-se que muito em breve o WhatsApp apresente aos utilizadores uma novidade já muito pedida. Esta está ao nível do dark mode, que também demorou vários meses a surgir e a ser uma realidade que todos podem usar no dia a dia.

Falamos do suporte para vários dispositivos, de forma isolada e sem qualquer ligação ao smartphone onde o número de telefone está presente. Esta funcionalidade é das mais esperadas e aparentemente está agora nos testes finais dentro do WhatsApp.

Estará prestes a chegar à versão de testes

Sabe-se que esta novidade, quando surgir, será limitada a 4 dispositivos e que permitirá sincronizar todas as conversas entre os dispositivos. É desta forma que a utilização será feita de forma transparente e com todas as funcionalidades planeadas.

Do que é visto na nova versão de testes lançada para o Android, está já presente na interface um acesso Beta a esta funcionalidade. Dará acesso ao suporte multidispositivo e assim garantir um acesso antecipado a esta funcionalidade.

Uma das funcionalidades mais pedidas no WhatsApp

Não se sabe quando esta será tornada pública, ainda que apenas para os utilizadores que estão na versão Beta do WhatsApp. Este é o programa que dá acesso antecipado a muitas novidades e que assim as testa de forma a garantir que funcionam de forma perfeita.

Mais uma vez fica provado que o WhatsApp está atento ao que os utilizadores pedem e precisam. Este não tem sido um processo simples e rápido, mas como se tem visto, tem sido tratado pela equipa de programadores, que a cada nova versão mostra novidades.