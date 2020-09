Google apresenta uma linha de produtos específicos para videoconferências

O teletrabalho em massa, provocado pela pandemia da COVID-19, obrigou os trabalhadores e as chefias e adaptarem-se a um estilo diferente de trabalho. De entre os recursos mais utilizados por este regime estão, sem dúvida, as videoconferências que permitiram que milhares de reuniões acontecessem à distância.

Desta forma, e a pensar no melhor para os utilizadores, a Google anunciou uma linha Series One. Trata-se de produtos específicos pensados para melhorar a experiência com a sua ferramenta de videoconferências Meet.

A pandemia da COVID-19, que ainda assola a população mundial, obrigou a várias mudanças e adaptações, nos trabalhos, nas escolas, nos serviços públicos, entre outros.

Assim, no mundo do trabalho existe agora um novo normal que inclui computadores, webcams, microfones e reuniões online. Certamente que esta realidade já era hábito nalgumas empresas, mas definitivamente uma grande parte está agora a habituar-se a todas estas alterações.

Neste sentido, a pensar numa melhor comodidade para os utilizadores em teletrabalho, e não só, a Google apresentou algumas novidades.

Google anuncia linha Series One para videoconferências

As videoconferências são uma excelente ferramenta para dar continuidade à rotina das empresas, e possivelmente serão necessárias durante mais algum tempo. E mesmo depois da pandemia, é provável que muitos negócios continuem a adotar este formato de reuniões.

Desta forma, a Google apresentou a sua linha Series One, um conjunto de produtos profissionais pensados especificamente para melhorar a experiência com a ferramenta Meet.

São cinco diferentes equipamentos que podem ser combinado entre si, consoante as necessidades. Em suma, é um verdadeiro kit de escritório que utiliza o que de mais moderno existe em IA para dar ao utilizador uma maior clareza de áudio e vídeo. Assim, aproxima as reuniões online de um ambiente presencial.

Smart Audio Bar

É uma barra de áudio que recorre a unidades de processamento de tensor (TPU, Tensor Processing Unit, em inglês) para oferecer uma tecnologia premium de cancelamento de ruído designada TrueVoice.

Através da Inteligência artificial, será possível filtrar os sons indesejados e tornar a voz dos participantes muito mais clara e cristalina.

Smart Camara

Uma câmara com resolução 4K e uma base móvel para se focar no utilizador que estiver a falar naquele momento, podendo ainda fazer zoom.

Mic Pod

Um microfone compacto que traz um botão para mute que facilita o controlo de quem está a falar e de quem deve apenas ouvir durante a videoconferência.

Meet Compute System

É um computador exclusivo para operar o Google Meet com o melhor desempenho possível. Tudo porque tem incluído um processador Intel Core i7 e TPUs.

Touch Controller

O Meet Compute System será controlado através do Touch Controller, um ecrã sensível ao toque de 10.1 polegadas e através do qual o utilizador poderá criar salas, aceitar convidados, fazer chamadas, entre outros.

Esta linha Series One da Google foi desenvolvida em parceria com a Lenovo e existem três géneros de kits consoante o tamanho: Small Room Kit, Medium Room Kit e Large Room Kit. Todos estão disponíveis nas cores branco e preto com um design elegante e minimalista.

Veja o vídeo de apresentação da linha Series One da Google:

Uma vez que se trata de produtos a pensar no mundo dos negócios, o preço não foi divulgado. Para os conseguir será primeiro necessário preencher um formulário e contactar a Lenovo.

Brevemente os kits da linha Series One vão estar em pré-venda nos EUA, Canadá, Finlândia, Noruega, Espanha, Irlanda, Reino Unido, Suécia, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Holanda, Dinamarca e Bélgica.

Pode explorar todos os detalhes destes novos produtos aqui.