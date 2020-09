Tesla: “Agradecida por ter feito um carro que salvou a vida do meu marido”

O CEO da Tesla desde sempre deixou claro que pretende que os seus veículos elétricos sejam seguros e correspondam às necessidades dos seus clientes. A contrariar esta vontade, Elon Musk foi recentemente vítima de acusações que se prendiam com o facto de os seus automóveis provocarem acidentes e mortes, por culpa de alguns dos seus automatismos.

Agora, uma utilizadora do Twitter agradeceu à empresa por ter fabricado o veículo que salvou a vida do seu marido.

Veículo elétrico da Tesla salvou um dos seus clientes

Nos últimos tempos, Elon Musk tem sofrido algumas acusações quanto à eficácia dos seus veículos elétricos, assim como da segurança a eles inerente. Aliás, têm-lhe chegado críticas que apontam que os seus automóveis provocam acidentes, e até mortes, por acelerarem sem o consentimento do condutor, ou por erros provocados pelo piloto automáticos.

Todavia, uma utilizadora do Twitter veio contrariar estas acusações, com uma história com final feliz. Isto, porque o seu marido, que conduzia um Tesla Model S, teve um acidente e sobreviveu, mesmo tendo em conta o estado em que ficou o carro elétrico. Dali, saiu um pouco partido e com um pulmão perfurado, pelas costelas partidas.

Não teria sobrevivido noutro carro.

Disse o marido de Pam Baker, sobre a razão pela qual só sobreviveu por circular ao volante daquele carro em específico.

Na sua publicação, além de agradecer a Elon Musk por ter desenvolvido o carro em que circulava o marido, também publicou algumas fotografias do estado final do veículo, um Tesla Model S completamente destruído.

Conforme foi explicado por Pam, o acidente foi efetivamente causado pelo marido. Isto, devido a um cancro no cérebro que, do nada, provocou-lhe uma vertigem que o despistou. Ademais, o piloto automático estava desativado, contribuindo também isso para o acidente.

Ainda internado, o marido de Pam Baker considera que o carro valeu cada cêntimo, exatamente por lhe ter salvado a vida.