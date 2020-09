Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Como desligar o encaminhamento de chamadas na MIUI?

Caros(as) O meu Redmi Note 8 Pro devidamente atualizado, passou-se da cabeça e começou a mostrar este aviso assim que inicio chamadas: “O reencaminhamento de chamadas está activado” É irritante estar sempre a aparecer este aviso e ao mesmo tempo não saber qual a gravidade da situação. Na MIUI já fui a “Aplicações” > “Definições de Aplicações do Sistema” > “Definições de Chamadas” > “Definições do Encaminhamento de Chamadas” e aqui não encontro a tal opção para desativar o “Reencaminhamento de chamadas”. Por conselho, já troquei de sloot de cartão mas não resultou. Obrigada Carla Afonso

Resposta:

Carla,

Aparentemente está a procurar a opção certa, mas no local errado. Não indicou qual a versão da MIUI, por isso vamos assumir que estará a usar ainda a versão 10, atualmente a mais usada.

Deve procurar essa opção dentro da app das chamadas. Aqui, e no menu que aceder pelos 3 pontos, deve escolher a opção Definições ou Definições de chamadas.

De seguida encontra ali a opção Encaminhamento de chamadas. Vai ter várias opções, devendo escolher a que permite desabilitar esta opção.

[Respondido por Pedro Simões]

Earbuds para usar em 2 smartphones ao mesmo tempo, conhecem?

Olá equipa PPware começo por vos felicitar pelo trabalho que desenvolvem e informação que geram para nós! Tenho um carro sem bluetooth no rádio e uso 2 telemoveis. Gostava de ter uns earbuds que fossem capazes de receber chamadas, som etc ao mesmo tempo dos 2 telemoveis (ou mais pq se estiver a trabalhar o canal BT do pc tb é fonte de musica). Conseguem ajudar-me com opções no mercado (ou fazerem-me ver que estou a ser incompetente nas pesquisas) ? Naturalmente que a função e o preço são o mais importante, mas se valer a pena o investimento na qualidade vou atrás dela. Abraços e bom trabalho! Daniel Esteves

Resposta:

Daniel,

Essa é uma característica que faz todo o sentido hoje em dia, mas não está disponível na maior parte dos earbuds.

A tecnologia chama-se Bluetooth multipoint e normalmente existe em earbuds de preço a partir de 100€, como é o caso dos Jabra Elite 65t (suporta 2 dispositivos) ou Jabra Elite 75t (suporta 3 dispositivos).

Publicámos recentemente a análise aos Elite 75t:

Pode pesquisar por “multipoint bluetooth earbuds”, mas note que a maioria dos resultados não suportam realmente essa funcionalidade.

Existem também os Sennheiser CX 6.00BT, com preço um pouco mais em conta, mas trata-se de auriculares sem fios, e não earbuds. Suportam até 2 dispositivos em simultâneo.

[Respondido por Hugo Cura]

Preciso de uma grande ajuda vossa no Windows 10!

Bons dias Pedia a v. ajuda para o seguinte problema no Windows 10: Tenho a máquina completamente suspensa para fazer updates. E tenho configurado o horário de actividade tipo das 8h às 23h59… Mas Por qualquer circunstância que ignoro, BASTA EU FAZER UM PEQUENO INTERVALO INVOLUNTÁRIO TIPO 5 MINUTOS E ELA FAZ TIME-OUT E PROCEDE A UMA TENTATIVA DE UPDATE QUE NÃO CONSEGUE INSTALAR E FAZ A RECONSTITUIÇÃO ANTERIOR. Ora por vezes estou no meio de um trabalho e cansado (mesmo sabendo que não posso fazer intervalo…) acabo por fazer um intervalo e a maquina ZÁS, faz time-out e faz o reboot e tenta fazer a instalação do que já n conseguiu instalar… E a máquina tornou-se num verdadeiro inferno. As configurações de ENERGIA estão feitas para a maquina NUNCA desligar… E SINCERAMENTE ESTOU DESESPERADO… Se pudessem ajudar…

Resposta:

Julgo ter uma solução para o problema que mais o incomoda, da tentativa incessante de instalação do update. No entanto, a falha de instalação poderá estar relacionada com imensas coisas, até porque não referiu qual o número KB do update.

No Windows, as ações do sistema que são desencadeadas automaticamente, geralmente são todas configuráveis a partir do Programador de tarefas. O Windows Update é uma delas.

Para controlar as ações automáticas do Windows update deve:

no menu iniciar, escrever “programador de tarefas” e abrir (ou taskschd.msc)

navegar no caminho Biblioteca do Programador de Tarefas > Microsoft > Windows > WindowsUpdate

poderá então ver o nome das tarefas e os acionadores de cada uma delas

A forma rápida de resolver a questão é, em cada uma das tarefas, desativar todos os acionadores. No entanto, pode tentar compreender o funcionamento e perceber qual é, exatamente, o acionador que deve desligar para que não seja novamente incomodado com um reinício forçado.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ver os ficheiros para instalar os GS num Huawei?

Bom dia

Tenho um Huawei P40 lite e estava a seguir todos os vossos passos mas reparei que as pastas de backup estão vazias, logo quando vou fazer restauro não me aparece a vossa cópia de segurança. Tem um Huawei Mate 30 ou P40? Há uma nova forma de instalar apps e serviços da Google Pode ajudar?

Resposta:

Filipa,

Os ficheiros que procura têm de estar na pasta indicada. Estes são controlados pelo Pplware e não foram alterados desde o dia em que o vídeo foi criado.

O que poderá estar a acontecer é que não são visíveis no explorador de ficheiros, algo que poderá alterar na configuração deste elemento.

Se aceder diretamente à pasta onde estes ficheiros estão guardados vai poder ver que estes estão dentro da pasta respetiva. Verifique aqui neste link.

Valide que estes estão presentes tanto no Windows como no próprio explorador de ficheiros do Android e vai verificar que estão presente se prontos a ser usados.

[Respondido por Pedro Simões]

Um smartphone comprado no Banggood vem desbloqueado?

Caros senhores No V. Artigo “POCO X3 NFC – 5 motivos para escolher este novo smartphone” indicam, entre outros, um link para o site Banggood no qual encontrei, em promoção, o Nokia 6.1 que eventualmente me interessará adquirir. A questão que vos solicito me esclareçam é a seguinte: o aparelho virá desbloqueado? Se não, o que poderei fazer para o desbloquear? — Já contactei a operadora que me informou que o não faria. Muito obrigado Melhores cumprimentos Carlos Pereira

Resposta:

Carlos,

Os smartphones que se encontram à venda em lojas genéricas, ou seja, sem qualquer relação com operadores de telecomunicações, são vendidos sempre desbloqueados.

Note apenas que é importante que o smartphone seja na versão Global, tal como é o caso desse Nokia 6.1. Em concreto, esse facto garante a compatibilidade com as redes móveis 4G, especificamente nas bandas B3, B7 e B20, que são as usadas em Portugal.

No entanto, para que tenha a certeza do modelo que está a escolher, note que o Nokia 6.1 está no mercado há mais de 2 anos. O design não é tão moderno como os smartphones atuais (proporção de ecrã ainda é 16:9) e deixará de receber atualizações mais cedo. Mas é claro, não deixa de ser um excelente smartphone tendo em conta o preço.

[Respondido por Hugo Cura]

Como usar o WhatsApp em mais que um aparelho?

Há mais de um ano que o Whatsapp diz que iria permitir ser usado em mais de um aparelho. Parece que desistiu. Um upgrade de extrema importância. Já está mais do que na hora das pessoas migrarem para o telegram. António Silva

Resposta:

António,

O WhatsApp tem evoluído muito ao longo dos últimos meses, com novas funcionalidades e com muitas melhorias gerais.

Do que temos acompanhado, estas apenas chegam aos utilizadores depois de testadas de forma exaustiva e com todos os erros e problemas resolvidos.

Por essa razão, e depois de conhecidas, as novas funcionalidades tendem a demorar algum tempo antes de serem lançadas formal e oficialmente.

Assim, a possibilidade de usar o WhatsApp em mais de um dispositivo deverá estar a ser preparado com toda a calma e com toda a atenção.

Até que seja disponibilizado temos uma solução para que possa ter já essa funcionalidade. Falamos da utilização da versão web, que em qualquer browser permite ter acesso a este serviço, sem qualquer problema.

É desta forma que podemos usar o WhatsApp num tablet ao mesmo tempo que no telefone. Explicámos esse procedimento no artigo que deixamos abaixo e que convidamos a que teste:

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.